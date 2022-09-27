Oppo представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

Oppo представила новый бюджетный смартфон
Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A17.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство оснащено 16,7-сантиметровым жидкокристаллическим дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 60 Гц.
Разрешающая способность селфи-камеры — 5 Мп, а на оборотной стороне есть еще две, из которых у главной камеры — 50 Мп.
В смартфоне установлен процессор MediaTek Helio G35 и батарея мощностью 5 тысяч мегаампер в час.
Операционная память Oppo A17 равна 4 Гб, а внутренняя — 64 Гб.
Отмечается, что устройство, оборудованное боковым считывателем отпечатков пальцев, будет доступно в двух цветах — светло-голубом и черном.
Стоимость одного экземпляра составляет 130 долларов.
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