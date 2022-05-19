Оплата улыбкой: Mastercard анонсировала запуск биометрической программы Biometric Checkout — Finance.ua

Оплата улыбкой: Mastercard анонсировала запуск биометрической программы Biometric Checkout

Сегодня 13:42 — Финтех и Карты

Оплата улыбкой: Mastercard анонсировала запуск биометрической программы Biometric Checkout

Компания Mastercard анонсировала запуск биометрической программы Biometric Checkout, что позволит клиентам быстро оплачивать покупки на кассах крупных торговых сетей и небольших магазинов с помощью улыбки или взмаха руки.

Biometric Checkout Program — это уникальная технологическая платформа, определяющая перечень базовых стандартов для банков, торговцев и технологических партнеров, гарантирующих безопасность и конфиденциальность персональных данных при оплате с использованием биометрии.

Запуск биометрической программы соответствует последним трендам и ожиданиям пользователей: глобально 74% потребителей положительно относятся к биометрии, а рынок бесконтактных биометрических технологий, по прогнозам, достигнет 18,6 млрд долларов США к 2026 году.

Как это работает?

Участники программы Biometric Checkout от Mastercard предоставляют клиентам возможность зарегистрироваться в сервисах биометрической оплаты — непосредственно в магазине или дома — через приложение продавца или поставщика идентификационных данных.

Для оплаты потребителям достаточно лишь улыбнуться на камеру или провести рукой в зоне действия считывающего устройства. Новая технология обеспечивает быстроту и безопасность расчетов, а также дает потребителям возможность выбора способа оплаты.



Технология имеет преимущества и для торговцев: от ускорения транзакций и уменьшения очередей до повышения гигиеничности и безопасности расчетов. Дополнительно, решение может быть интегрировано с программами лояльности и персонализированными предложениями для покупателей.

Пилотный проект будет запущен на этой неделе в Бразилии в рамках сотрудничества с Payface и сетью супермаркетов St Marche. Посетители пяти супермаркетов Сан-Паулу смогут зарегистрировать свои биометрические и платежные данные через приложение Payface и оплачивать покупки на кассе с помощью улыбки. Также запуск пилотных программ планируется на Ближнем Востоке и в Азии.

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