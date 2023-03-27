Opera интегрировала искусственный интеллект в собственные браузеры — Finance.ua

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Opera интегрировала искусственный интеллект в собственные браузеры

Технологии&Авто
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Opera интегрировала искусственный интеллект в собственные браузеры
Opera интегрировала искусственный интеллект в собственные браузеры
После того как компания Microsoft запустила чат-бота на базе GPT-4 в своем браузере Edge, Opera интегрировала генеративные чат-боты в свои десктопные браузеры — классический и Opera GX.
Компания сообщила, что пользователи смогут опробовать новые инструменты в раннем доступе на всех десктопных платформах.
Opera также запускает функцию, позволяющую генерировать подсказки с помощью ИИ, выделяя текст на сайте или при вводе. Чат-боты на базе ChatGPT и ChatSonic могут обобщать статьи, сочинять посты в социальных сетях или помогать с креативными идеями. Чтобы использовать функционал, пользователи должны вручную включить «подсказки искусственного интеллекта» в меню настроек.

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Opera интегрирует чат-ботов в боковую панель своих браузеров. И если ChatGPT будет работать только с текстом, то бот ChatSonic позволит пользователям генерировать изображения из текста.
«Контент, созданный искусственным интеллектом, изменяет правила игры в вебпространстве. Наша цель — использовать эти технологии, чтобы предоставить пользователям новые сверхвозможности для просмотра сайтов — переосмыслить то, как они учатся, творят и исследуют. Opera активно расширяет свою программу искусственного интеллекта в AIGC (Artificial Intelligence Global Company) для браузеров и игровых продуктов с помощью своих решений, а также новых и действующих партнерств», — заявила директор по продуктам Opera Джоанна Чайка.
Чайка подчеркнула, что в будущем Opera анонсирует больше функций на базе искусственного интеллекта, которые будут работать на собственной модели языка.

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По материалам:
noworries
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