ОПЕК в четвертый раз снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы — Finance.ua
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ОПЕК в четвертый раз снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы

Энергетика
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 году, уделив особое внимание Китаю, Индии и другим регионам, что стало четвертым пересмотром прогноза в сторону снижения.
Об этом сообщает Reuters.
Ухудшение прогноза подчеркивает вызов, стоящий перед ОПЕК+, который включает Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников, таких как россия, которая ранее в этом месяце отложила план увеличения добычи нефти в декабре на фоне падения цен.
В своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что мировой спрос на нефть возрастет на 1,82 млн баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с прогнозом роста на 1,93 млн баррелей в сутки в октябре.
Отмечается, что ОПЕК также снизила прогноз роста мирового спроса на нефть к 2025 году до 1,54 млн баррелей в сутки с 1,64 млн баррелей в сутки.
До августа ОПЕК оставляла прогноз постоянным с момента его первого обнародования в июле 2023 года.
Основная часть снижения прогноза на 2024 год пришлась на Китай. ОПЕК снизила прогноз роста добычи в Китае до 450 тыс. баррелей в сутки с 580 тыс. баррелей в сутки и сообщила, что использование дизельного топлива в сентябре упало в годовом исчислении седьмой месяц подряд.
По материалам:
Економічна Правда
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