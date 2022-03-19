ООН прогнозирует массовый голод в мире из-за войны в Украине — Finance.ua
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ООН прогнозирует массовый голод в мире из-за войны в Украине

Сегодня 21:33
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе массового голода и продовольственного кризиса в мире в связи с российско-украинской войной.
Об этом он написал в Twitter.
Он подчеркнул, что война на Украине уже нарушила поставки продукции.
«Война в Украине уже нарушила цепи поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить волны голода и крах глобальной продовольственной системы», — заявил Гутерриш.
Накануне в Европейском Союзе предупреждали о продовольственном кризисе в мире, поскольку и рф, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе.
Речь идет о возможном повышении цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и т.д.
ООН спрогнозировали, на сколько обеднеет население Украины в случае затяжной войны

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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