ООН прогнозирует массовый голод в мире из-за войны в Украине — Finance.ua

Он подчеркнул, что война на Украине уже нарушила поставки продукции.
«Война в Украине уже нарушила цепи поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить волны голода и крах глобальной продовольственной системы», — заявил Гутерриш.
Накануне в Европейском Союзе предупреждали о продовольственном кризисе в мире, поскольку и рф, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе.
Речь идет о возможном повышении цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и т.д.