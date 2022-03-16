ООН спрогнозували, на скільки збідніє населення України у разі затяжної війни — Finance.ua
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ООН спрогнозували, на скільки збідніє населення України у разі затяжної війни

Вчора 21:04Особисті фінанси
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До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться на рік.
Про це пише Reuters із посиланням на дослідження Організації об’єднаних націй.
Адміністратор ПРООН Ахім Штайнер сказав, що його агенція працює з київським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки.
Програма спрямована на надання грошових переказів для придбання продуктів харчування та підтримку основних послуг.
«Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він триватиме, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності», — сказав Штайнер.
«Найгіршим сценарієм є крах економіки в цілому. Це може зрештою призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику бідності», — сказав він у своїй доповіді.
Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,5 до 13 доларів на особу на день, додав він.
За його словами, до того, як Росія почала своє вторгнення 24 лютого, приблизно 2% українців жили нижче за позначку в 5,5 долара на день.
«За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців», — додав експерт.
За матеріалами: Економічна Правда
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