ООН приобщается к решению проблем с украинским зерном — Finance.ua

ООН приобщается к решению проблем с украинским зерном

Сегодня 21:31 — Аграрный рынок

Излишки зерновых культур в Украине могут быть закуплены за счет Всемирной продовольственной программы при Организации Объединенных Наций (ООН), пишет agroportal.uа

Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы при ООН Дэвидом Малдоу Бизли, говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, закупленное зерно поможет обеспечить едой страны Африки и Ближнего Востока и предотвратить глобальный голод в этих регионах, угроза которого очень реальна.

Дэвид Малдоу Бизли ознакомился с наработками украинского правительства по альтернативным логистическим маршрутам для экспорта сельхозпродукции и пообещал постоянный диалог в этом вопросе с Минагрополитики.

«Военная агрессия россии против Украины будет иметь глобальные последствия для мировой продовольственной безопасности. Поэтому, чтобы стабилизировать ситуацию, важно обеспечить логистику поставок аграрной продукции из Украины через разблокированные порты и альтернативные пути. Кроме того, малые и средние украинские фермерские хозяйства и агропредприятия, которые играют большую роль в обеспечении национальной и мировой продовольственной безопасности, нуждаются в неотложной помощи», — подчеркнул Николай Сольский.

Кроме того, Дэвид Малдоу Бизли рассказал, что уже сейчас Всемирная продовольственная программа развернула масштабную гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. Так, в частности, налажены контакты с хлебозаводами, мукомольными предприятиями и предприятиями пищевой промышленности в Украине для закупки товаров в критических регионах.

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