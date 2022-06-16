ОКСИ БАНК стал участником международной платежной системы Visa — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ОКСИ БАНК стал участником международной платежной системы Visa

Сегодня 14:27 — Финтех и Карты

ОКСИ БАНК получил статус ассоциированного члена МПС Visa. Банк уже начал обслуживать карты Visa для приема онлайн-платежей и работает над запуском торгового эквайринга и международных переводов.

Новый статус позволяет ОКСИ БАНКУ выполнять расчеты в международной платежной системе Visa, осуществлять эмиссию и эквайринг карт.

«Благодаря сотрудничеству с глобальной компанией платежных технологий Visa мы в ОКСИ БАНКЕ сможем еще эффективнее развивать направление интернет-эквайринга и улучшить наши сервисы. Ведь доля карт Visa на рынке составляет уже около 42 % , и теперь они доступны нашим бизнес-клиентам для приема оплат. С Visa мы сможем реализовать новые проекты в сфере онлайн-платежей и предложить бизнесу еще больше современных финансовых решений», — отметил акционер ОКСИ Банка Игорь Фисун.

По его словам, в банке ожидают, что с картами Visa оборот по онлайн-операциям в ближайшее время вырастет на 30-40 %.

«Во время войны команда ОКСИ БАНКА делает все возможное для сохранения стабильной работы. В течение трех месяцев мы с Visa закончили реализацию проекта по запуску интернет-эквайринга. Благодаря этому мы начали работать с сегментом e-commerce по картам Visa. Дальше планируем запускать торговый эквайринг и трансграничные переводы в страны Европы...», — рассказал заместитель председателя правления банка Сергей Романенко.

В настоящее время услугами интернет-эквайринга от ОКСИ БАНКА пользуется более 130 представителей крупного и среднего бизнеса. Банк предлагает клиентам все актуальные методы оплаты и готовые технические решения для разных бизнес-моделей.

«У нас максимально гибкий подход к клиентам, без лишней бюрократии. Не ограничиваем себя „шаблонным форматом“ работы — идем навстречу каждому и в случае необходимости реализуем для клиента индивидуальные бизнес-требования», — добавил Сергей Романенко.

Справка

АО «ОКСИ БАНК» — банк с украинским капиталом, наиболее динамичный по скорости внедрения новейших технологий (по версии журнала «ТОП 100. Рейтинги крупнейших»). Отделения банка работают в Киеве, Львове, Хмельницком, Ужгороде, Луцке и Нововолынске. В Харькове во время войны клиенты обслуживаются дистанционно. Банк предоставляет классические услуги физическим и юридическим лицам, а также предлагает услуги интернет-эквайринга. ОКСИ БАНК — банк с украинским капиталом, наиболее динамичный по скорости внедрения новейших технологий (по версии журнала «ТОП 100. Рейтинги крупнейших»). Отделения банка работают в Киеве, Львове, Хмельницком, Ужгороде, Луцке и Нововолынске. В Харькове во время войны клиенты обслуживаются дистанционно. Банк предоставляет классические услуги физическим и юридическим лицам, а также предлагает услуги интернет-эквайринга. ОКСИ БАНК вошел в рейтинг «Банки — 2021» как лучший небольшой розничный банк с частным капиталом.

По материалам: ОКСІ БАНК

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.