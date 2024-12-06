Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна — Андрющенко Сегодня 17:14 — Казна и Политика

Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна — Андрющенко

Оккупационные власти сообщили о вывозе 1,4 млн тонн зерна из Запорожской области в россию в 2024 году. Зерно принудительно скупается у фермеров по заниженным ценам и перепродается по рыночным ценам в рф.

По данным оккупационных властей, в этом году из Запорожской области в россию было вывезено 1,4 млн тонн зерна.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 6 декабря.

По его словам, если сравнивать с оккупированной частью Донецкой области — то там оккупационные власти украли украинского зерна «на несколько порядков» меньше.

«Единственное отличие — запорожское зерно едет на россии автотранспортом. А так — то же самое сплошное мародерство», — подчеркнул Андрющенко.

Как сообщали в Центре нацсопротивления, все это зерно россияне грабят у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по ценам в разы ниже рыночных. Далее зерно перепродается предприятиям, подконтрольным гауляйтерам, и реализуется по рыночным ценам в россии.

УНН По материалам:

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