Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна — Андрющенко — Finance.ua
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Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна — Андрющенко

Казна и Политика
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Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна — Андрющенко
Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна — Андрющенко
Оккупационные власти сообщили о вывозе 1,4 млн тонн зерна из Запорожской области в россию в 2024 году. Зерно принудительно скупается у фермеров по заниженным ценам и перепродается по рыночным ценам в рф.
По данным оккупационных властей, в этом году из Запорожской области в россию было вывезено 1,4 млн тонн зерна.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 6 декабря.
По его словам, если сравнивать с оккупированной частью Донецкой области — то там оккупационные власти украли украинского зерна «на несколько порядков» меньше.
«Единственное отличие — запорожское зерно едет на россии автотранспортом. А так — то же самое сплошное мародерство», — подчеркнул Андрющенко.
Как сообщали в Центре нацсопротивления, все это зерно россияне грабят у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по ценам в разы ниже рыночных. Далее зерно перепродается предприятиям, подконтрольным гауляйтерам, и реализуется по рыночным ценам в россии.
По материалам:
УНН
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