Один из «самых производительных игровых смартфонов» получил версию с прозрачной задней панелью (фото) — Finance.ua

Один из «самых производительных игровых смартфонов» получил версию с прозрачной задней панелью (фото) Сегодня 04:53 — Фондовый рынок

Игровой смартфон RedMagic 8 Pro был анонсирован в новом цветовом варианте. Он выделяется футуристическим дизайном. Этот новый смартфон оснащен полноэкранной технологией UDC четвертого поколения и прозрачной задней панелью.

Серия RedMagic 8 Pro поставляется с мощной конфигурацией, включающей процессор Snapdragon 8 Gen2, память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Кроме того, он оснащен игровым чипом собственной разработки Red Core R2. Это делает его одним из самых производительных игровых смартфонов.

Его базовая версия (12 ГБ + 256 ГБ) в настоящее время стоит 4999 юаней (724 $) , а версия Pro+ (16 ГБ + 512 ГБ) — 5999 юаней (869 $) и доступны для предварительного заказа. Продажи начнутся с 21 марта 2023 года.

Серия RedMagic 8 Pro оснащена массивной батареей емкостью 6000 мАч. Она поддерживает быструю зарядку 80 Вт, что позволяет быстро заряжать устройство и продолжать играть без перерывов. Вариант RedMagic 8 Pro+ поставляется с чуть меньшей батареей емкостью 5000 мАч. Он поддерживает впечатляющую быструю зарядку мощностью 165 Вт, что делает его одним из самых быстрозаряжаемых игровых смартфонов на рынке.

prostomob По материалам:

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