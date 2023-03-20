Один из «самых производительных игровых смартфонов» получил версию с прозрачной задней панелью (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из «самых производительных игровых смартфонов» получил версию с прозрачной задней панелью (фото)

Фондовый рынок
29
Игровой смартфон RedMagic 8 Pro был анонсирован в новом цветовом варианте. Он выделяется футуристическим дизайном. Этот новый смартфон оснащен полноэкранной технологией UDC четвертого поколения и прозрачной задней панелью.
Один из «самых производительных игровых смартфонов» получил версию с прозрачной задней панелью (фото)
Серия RedMagic 8 Pro поставляется с мощной конфигурацией, включающей процессор Snapdragon 8 Gen2, память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Кроме того, он оснащен игровым чипом собственной разработки Red Core R2. Это делает его одним из самых производительных игровых смартфонов.
Его базовая версия (12 ГБ + 256 ГБ) в настоящее время стоит 4999 юаней (724 $) , а версия Pro+ (16 ГБ + 512 ГБ) — 5999 юаней (869 $) и доступны для предварительного заказа. Продажи начнутся с 21 марта 2023 года.
Один из «самых производительных игровых смартфонов» получил версию с прозрачной задней панелью (фото)
Серия RedMagic 8 Pro оснащена массивной батареей емкостью 6000 мАч. Она поддерживает быструю зарядку 80 Вт, что позволяет быстро заряжать устройство и продолжать играть без перерывов. Вариант RedMagic 8 Pro+ поставляется с чуть меньшей батареей емкостью 5000 мАч. Он поддерживает впечатляющую быструю зарядку мощностью 165 Вт, что делает его одним из самых быстрозаряжаемых игровых смартфонов на рынке.
Кредит онлайн на карту💰
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.