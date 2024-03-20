Одесщина получила от Японии технику для реконструкции орошения — Finance.ua

Одесщина получила от Японии технику для реконструкции орошения Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Водохозяйственные организации Одесской области получили от правительства Японии техническую помощь, которая поможет в реконструкции мелиоративной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

В рамках грантовой помощи регион получил 15 единиц техники: экскаваторы, тракторы, бульдозеры.

«Эта техника поможет восстанавливать объекты государственной мелиоративной инфраструктуры», — отметил Кипер.

В Одесской области продолжается реконструкция трех оросительных систем: Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской.

Реализация проектов будет способствовать увеличению площадей полива и, соответственно, увеличению объемов урожая аграриев.

Економічна Правда По материалам:

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