Одесщина получила от Японии технику для реконструкции орошения — Finance.ua
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Одесщина получила от Японии технику для реконструкции орошения

Казна и Политика
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Водохозяйственные организации Одесской области получили от правительства Японии техническую помощь, которая поможет в реконструкции мелиоративной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
В рамках грантовой помощи регион получил 15 единиц техники: экскаваторы, тракторы, бульдозеры.
«Эта техника поможет восстанавливать объекты государственной мелиоративной инфраструктуры», — отметил Кипер.
В Одесской области продолжается реконструкция трех оросительных систем: Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской.
Реализация проектов будет способствовать увеличению площадей полива и, соответственно, увеличению объемов урожая аграриев.
По материалам:
Економічна Правда
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