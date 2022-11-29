Обновлена онлайн-карта «Пунктов несокрушимости»: теперь отображаются три основных категории — Finance.ua

Обновлена онлайн-карта «Пунктов несокрушимости»: теперь отображаются три основных категории Вчера 11:12 — Личные финансы

Онлайн-карта «Пунктов несокрушимости» претерпела изменения, отныне на сайте будут отображаться несколько категорий объектов, включая автозаправочные станции и банковские отделения, которые будут продолжать работу при выключении электроэнергии.

Как сообщили в Офисе президента, на карте украинцы могут найти три основных категории объектов:

Собственно «Пункты несокрушимости». Имеются в виду обустроенные ГСЧС и властями на местах объекты с генератором (а соответственно и с возможностью зарядить свои устройства), теплом, интернетом, горячими напитками и аптечкой;

Имеются в виду обустроенные ГСЧС и властями на местах объекты с генератором (а соответственно и с возможностью зарядить свои устройства), теплом, интернетом, горячими напитками и аптечкой; «Пункты несокрушимости» ответственного бизнеса. В этой категории отображаются объекты, на которых горожане смогут бесплатно зарядить гаджеты.

В этой категории отображаются объекты, на которых горожане смогут бесплатно зарядить гаджеты. Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать непрерывно даже в условиях длительных отключений. Важно, что эти объекты не дают посетителям возможность подзаряжать свои гаджеты.

Напомним, 22 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об обустройстве в Украине более 4 тыс. «Пунктов несокрушимости», развернутых для принятия людей во время блэкаутов. По его словам, в этих пунктах, которые, в частности, располагаются и в школах и детских садах, должен быть интернет, электроэнергия, вода, тепло и аптечка.

специальный сайт — Чтобы украинцы в случае критической ситуации с электроснабжением могли быстро найти ближайшие такие пункты, в Украине запустили nezlamnist.gov.ua. Карта на сайте постоянно обновляется. Дополнительно на нем также можно найти ближайшую аптеку, АЗС, работающее банковское отделение.

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