Обанкротившаяся FTX выплатит компенсации своим сотрудникам — Finance.ua
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Обанкротившаяся FTX выплатит компенсации своим сотрудникам

Финтех и Карты
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Обанкротившаяся криптовалютная фирма FTX сообщила о возобновлении обычных выплат заработной платы сотрудникам.
Заявление было опубликовано после того, как юрист компании FTX подал ходатайство о выплате пособия своим работникам и поставщикам. В ходатайстве говорится, что фирма не выплатит компенсаций Сэму Бенкман-Фриду, Кэролайн Эллисон, Нишаду Сингху или «всем, кто находится в родственных отношениях».
«Я искренне рад, что FTX смогла возобновить обычные выплаты заработных плат своим сотрудникам. Хочу поблагодарить всех наших партнеров за поддержку, а работников за терпение», — говорит гендиректор FTX Джон Джей Рэй III.
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FTX заявляет, что поставщики получат выплаты за все товары и услуги, предоставленные 11 ноября или позже. Добавляется, что компенсации получат только сотрудники FTX, сотрудники FTX Digital Markets Ltd., FTX Australia не получат компенсации.
Новый гендиректор компании Джон Рэй пытается отдалить компании от ее бывшего гендиректора и одновременно основателя Сэма Бенкмана-Фрида и объясняет это тем, что он не играет никакой роли в компании.
По материалам:
incrypted
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