Объем банковских переводов из россии в Индию вырос в 100 раз — Finance.ua
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Объем банковских переводов из россии в Индию вырос в 100 раз

Финтех и Карты
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Торговля россии с Индией выросла вдвое с 2022 года, а двусторонние платежи между странами проходят без задержек.
Об этом сообщил Reuters заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
По словам Попова, Сбербанк обрабатывает до 70% платежей всего российского экспорта в Индию. В 2023 году объем торговли между россией и Индией почти удвоился, достигнув $65 млрд, после того, как Индия стала крупным импортером российской нефти на фоне западных санкций против россии, введенных из-за войны в Украине.
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В январе — августе 2024 года «сбер» зафиксировал резкий рост переводов от физических лиц из россии в Индию, сообщил заместитель председателя банка Анатолий Попов. По его словам, количество трансакций увеличилось в 40 раз против показателей за 2023 год, а сумма — в 100 раз.
Попов также добавил, что для российских туристов, посещающих Индию, а также для туристов, приезжающих в россию из Индии, уже «прорабатывают вопросы проведения безналичных расчетов в поездках».
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«В 2022 году наблюдался значительный интерес российского бизнеса к индийскому рынку, поскольку он стал важной альтернативой», — отметил Попов в комментарии Reuters.
Он добавил, что Сбербанк открывает счета в рупиях для российских клиентов и не исключает, что рупия может стать не только платежным средством, но и способом сбережения средств.
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Из-за западных санкций Сбербанк не может совершать операции в долларах США и евро или использовать систему SWIFT для международных переводов. Однако, по словам Попова, во взаимодействии с Индией банк не сталкивается ни с какими проблемами.
Сбербанк является полноправным участником всех индийских платежных и межбанковских систем. Никаких ограничений на его деятельность нет", — подчеркнул Попов.
По материалам:
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