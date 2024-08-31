В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика) — Finance.ua

В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика) Сегодня 08:13 — Финтех и Карты

В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика)

Украинцы по-прежнему предпочитают безналичные расчеты с платежными картами. Средняя сумма одной операции перевода с карты на карту составляет 1 936 грн.

Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.

Так, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт , эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2024 года составило 4 123 млн шт., а их сумма — 3 093,1 млрд грн.

Инфографика: НБУ

Из них безналичными были 3 887,8 млн. операций на общую сумму 1 995,5 млрд. грн.

Доля безналичных операций в первом полугодии 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — достигла 94,3% (за первое полугодие 2024 года — 66,3% и 93,4% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,1% и 45,7% соответственно). То есть было совершено 2 841,3 млн. операций на сумму 912,6 млрд. грн.

Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной операции составляла:

в торговой и сервисной сетях — 321 грн (в первом полугодии 2023 года — 325 грн),

по переводу с карты на карту — 1 936 грн (2 031 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 497 грн. (471 грн.).

Инфографика: НБУ

Напомним, в 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С).

Finance.ua рассказывает о том, к чему приведет это решение, какие оно будет иметь последствия и кого именно коснутся ограничения.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.