В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика) — Finance.ua
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В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика)

Финтех и Карты
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В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика)
В Нацбанке назвали среднюю сумму одного перевода с карты на карту (инфографика)
Украинцы по-прежнему предпочитают безналичные расчеты с платежными картами. Средняя сумма одной операции перевода с карты на карту составляет 1 936 грн.
Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.
Так, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2024 года составило 4 123 млн шт., а их сумма — 3 093,1 млрд грн.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Из них безналичными были 3 887,8 млн. операций на общую сумму 1 995,5 млрд. грн.
Доля безналичных операций в первом полугодии 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — достигла 94,3% (за первое полугодие 2024 года — 66,3% и 93,4% соответственно).
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Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,1% и 45,7% соответственно). То есть было совершено 2 841,3 млн. операций на сумму 912,6 млрд. грн.
Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.
В отчетном периоде средняя сумма одной операции составляла:
  • в торговой и сервисной сетях — 321 грн (в первом полугодии 2023 года — 325 грн),
  • по переводу с карты на карту — 1 936 грн (2 031 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 497 грн. (471 грн.).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, в 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С).
Finance.ua рассказывает о том, к чему приведет это решение, какие оно будет иметь последствия и кого именно коснутся ограничения.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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