ОАЭ впервые за несколько лет выдают лицензию иностранному банку — он российский — Finance.ua
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ОАЭ впервые за несколько лет выдают лицензию иностранному банку — он российский

Фондовый рынок
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ОАЭ впервые за несколько лет выдают лицензию иностранному банку — он российский
Объединенные Арабские Эмираты одобрили выдачу лицензии российскому «МТС Банку», что может усилить обеспокоенность стран Запада превращением ОАЭ в финансовое убежище для москвы.
Об этом сообщает Financial Times.
Решение центрального банка выдать банковскую лицензию финучреждению, не подпадающему под западные санкции, обусловлено растущим спросом на финансовые услуги со стороны россиян в ОАЭ.
С начала полномасштабной войны россии в Украине в страну Персидского залива переехали десятки тысяч россиян, преимущественно поселившись в Дубае.
Многие жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, у тех кредиторов, которые уже работают в стране. Российский кредитор стал первым иностранным банком за последние несколько лет, получившим лицензию в ОАЭ.
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США и европейские страны обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с россией после ужесточения санкций после полномасштабного вторжения. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, подчеркивает решимость США агрессивно внедрять свои санкции. «Снисходительные юрисдикции» рискуют лишиться доступа к развитым рынкам из-за ведения бизнеса с подсанкционными субъектами.
При этом власти ОАЭ призывают финансовые учреждения соблюдать западные санкции, чтобы уменьшить риск потери корреспондентских отношений с американскими и европейскими кредиторами.
Один человек, осведомленный с деятельностью МТС, сообщил, что лицензия облегчит доступ россиян к банковским счетам и откроет новый канал для потока денег в ОАЭ.
По материалам:
Економічна Правда
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