ОАЭ впервые за несколько лет выдают лицензию иностранному банку — он российский Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Объединенные Арабские Эмираты одобрили выдачу лицензии российскому «МТС Банку», что может усилить обеспокоенность стран Запада превращением ОАЭ в финансовое убежище для москвы.

Решение центрального банка выдать банковскую лицензию финучреждению, не подпадающему под западные санкции, обусловлено растущим спросом на финансовые услуги со стороны россиян в ОАЭ.

С начала полномасштабной войны россии в Украине в страну Персидского залива переехали десятки тысяч россиян, преимущественно поселившись в Дубае.

Многие жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, у тех кредиторов, которые уже работают в стране. Российский кредитор стал первым иностранным банком за последние несколько лет, получившим лицензию в ОАЭ.

США и европейские страны обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с россией после ужесточения санкций после полномасштабного вторжения. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, подчеркивает решимость США агрессивно внедрять свои санкции. «Снисходительные юрисдикции» рискуют лишиться доступа к развитым рынкам из-за ведения бизнеса с подсанкционными субъектами.

При этом власти ОАЭ призывают финансовые учреждения соблюдать западные санкции, чтобы уменьшить риск потери корреспондентских отношений с американскими и европейскими кредиторами.

Один человек, осведомленный с деятельностью МТС, сообщил, что лицензия облегчит доступ россиян к банковским счетам и откроет новый канал для потока денег в ОАЭ.

Економічна Правда По материалам:

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