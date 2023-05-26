ОАЭ стали основным центром торговли золотом рф — Finance.ua

ОАЭ стали основным центром торговли золотом рф Сегодня 07:05 — Мир

ОАЭ стали основным центром торговли золотом рф

Объединенные Арабские Эмираты стали основным центром торговли российским золотом, поскольку западные санкции в отношении Украины перекрыли более традиционные экспортные пути рф.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на данные российской таможни.

Отмечается, что с начала войны, развязанной россией против Украины, многие международные банки, логистические провайдеры и афинажные компании прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки с 7 марта 2022 г., а к концу августа к этому решению присоединились Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония.

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Как показывают экспортные записи, российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, которые не ввели санкции против рф, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

Согласно данным, содержащим информацию о почти тысяче поставок золота за год, истекший с начала войны в Украину, показывают, что ОАЭ импортировали 75,7 тонн российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тонны в течение 2021 года.

Отмечается, что Китай и Турция были следующими крупнейшими странами-пунктами назначения, каждая из которых импортировала около 20 тонн в период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года.

Согласно таможенным данным за этот период, вместе с ОАЭ на эти три страны приходится 99,8% российского экспорта золота.

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По словам эксперта по поиску источников золота в Организации экономического сотрудничества и развития Луи Марешаля, существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем снова попасть на рынки США и Европы со скрытым происхождением.

Как заявил комитет по золотым слиткам при правительстве ОАЭ, в государстве действуют четкие и надежные процедуры борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и подсанкционными субъектами. В комитете отметили, что ОАЭ будут продолжать открыто и честно торговать со своими международными партнерами, соблюдая все действующие международные нормы, установленные ООН.

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