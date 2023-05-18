Китайские бренды вытесняют российские смартфоны с рынка рф — Finance.ua
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Китайские бренды вытесняют российские смартфоны с рынка рф

Технологии&Авто
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Китайские бренды вытесняют российские смартфоны с рынка рф
Китайские бренды вытесняют российские смартфоны с рынка рф
Поставки в рф смартфонов российских брендов в первом квартале упали почти до нуля из-за санкций и конкуренции со стороны китайских производителей.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.
«Сейчас российские вендоры распродают складские запасы, а количество устройств на полках магазинов сокращается. Причиной, по словам участников рынка, стала острая конкуренция с китайскими брендами, удорожание логистики, а также сложности с установкой сервисов Google. Некоторые российские марки начали локализовать производство в стране» , — говорится в сообщении.
Так, в отчете говорится, что доля в общем объеме российских брендов сократилась из года в год с 2% до 0,1%. При этом, по данным GS Group, в кнопочных телефонах доля российских марок, напротив, выросла с 60% до 75%. Но сам по себе сегмент очень невелик.
Газета добавляет, что снижение доли российских брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году.
Как уточняет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, это произошло по нескольким причинам.
«Среди них, например, проигранная конкуренция во всех сегментах китайским вендорам, подорожание логистики, а также попытка отечественных производителей обойти ограничение Google в лицензировании своих сервисов из-за санкций США», — пояснил Сурков.
Сейчас наибольшую долю в денежном выражении среди смартфонов в россии занимает сегмент флагманских устройств (дороже 50 тыс. руб.), на них приходится 40% продаж, заявили в «М. Видео-Эльдорадо».
«российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств», — рассказал представитель ритейлера.
В «М.Видео-Эльдорадо» также подтверждают, что российские бренды занимают 60% в сегменте кнопочных телефонов. Всего в первом квартале в россии было продано 1,1 млн таких устройств, а самыми популярными из российских брендов оказались F+ и teXet.
Всего в первом квартале, по данным ритейлера, в россии было продано 6,5 млн мобильных телефонов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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