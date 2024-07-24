Новый Renault Duster поступил в продажу (фото) — Finance.ua

Новый Renault Duster поступил в продажу (фото) Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

Новый Renault Duster поступил в продажу (фото)

Новое поколение кроссовера Renault Duster получило комплектации и цены для Турции.

Новый Renault Duster с апреля 2024 г. поступил в производство в Турции, а теперь новинку можно заказать в этой же стране.

Правда, дешевые комплектации (с минимальным оборудованием) пока не выпускались. Как сообщает издание Motor1.com , цены в Турции начинаются от 1,249 млн турецких лир, или примерно 35 000 евро.

В настоящее время доступны два варианта комплектации: Evolution и Techno. Линейка двигателей одинаковая: Eco-G на бензине и сжиженном газе (100 л.с.), мягкий турбо-бензиновый гибрид мощностью 130 л.с. и полный гибрид на 140 л.с.

Полный гибрид в комплектации Evolution стоит 1 530 000 TL (около 43 000 евро), а версия с мягким гибридом (4×4) стоит 1 580 000 TL (около 44 000 евро). Techno доступен только в версиях с мягким и полным гибридом. Цены еще выше: полный гибрид 1 570 000 TL (примерно 44 000 евро), мягкий гибрид (4×4) 1 620 000 TL (примерно 45 500 евро).

Как сообщает немецкое издание Tagesschau, причина высоких цен — в дополнительных налогах. Два года назад президент Реджеп Тайип Эрдоган ввел налог на роскошь, который также касается новых автомобилей. Сумма этого так называемого ÖTV зависит от объема двигателя и может составлять до 50% стоимости покупки.

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motorcar По материалам:

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