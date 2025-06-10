Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля — Finance.ua

Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля Сегодня 12:29 — Личные финансы

Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля

Укрпочта изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом.

Как объяснили в компании, изменения будут касаться только части клиентов, большинство пользователей не почувствуют разницу, говорят в компании.

Изменения с 1 июля

В отделениях Укрпочты будут действовать новые лимиты для физических лиц на выплаты наличными:

до 100 000 гривен в месяц;

не более 10 операций в месяц.

Лимиты на переводы на банковскую карту не изменяются:

до 29 999 гривен в день;

до 50 операций в день;

до 250 000 гривен в месяц;

до 500 сделок в месяц.

Что делать предпринимателям

В компании объяснили, что установленные лимиты достаточны для обычного пользователя, не занимающегося бизнесом.

«Если вы продаете товары, стоит зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель или воспользоваться другими легальными формами работы», — добавили в «Укрпочте».

Читайте также «Укрпочта» вводит новую услугу

Напомним, в соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок. В то же время из-за усиления контроля со стороны государства над предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила . «Новая почта» также советует клиентам зарегистрироваться как предприниматель — открыть ФЛП или другую юридическую форму.

9 июня «Укрпочта» запустила нововведение : получить посылку можно без очереди. «Все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. В частности, речь идет об отделении, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений», — сообщили в компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.