Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля — Finance.ua
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Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля

Личные финансы
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Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля
Новые правила наложенного платежа в Укрпочте: что изменится с 1 июля
Укрпочта изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом.
Как объяснили в компании, изменения будут касаться только части клиентов, большинство пользователей не почувствуют разницу, говорят в компании.

Изменения с 1 июля

В отделениях Укрпочты будут действовать новые лимиты для физических лиц на выплаты наличными:
  • до 100 000 гривен в месяц;
  • не более 10 операций в месяц.
Лимиты на переводы на банковскую карту не изменяются:
  • до 29 999 гривен в день;
  • до 50 операций в день;
  • до 250 000 гривен в месяц;
  • до 500 сделок в месяц.

Что делать предпринимателям

В компании объяснили, что установленные лимиты достаточны для обычного пользователя, не занимающегося бизнесом.
«Если вы продаете товары, стоит зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель или воспользоваться другими легальными формами работы», — добавили в «Укрпочте».
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Напомним, в соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок. В то же время из-за усиления контроля со стороны государства над предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила. «Новая почта» также советует клиентам зарегистрироваться как предприниматель — открыть ФЛП или другую юридическую форму.
9 июня «Укрпочта» запустила нововведение: получить посылку можно без очереди. «Все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. В частности, речь идет об отделении, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений», — сообщили в компании.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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