Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию — Finance.ua

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Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию

Личные финансы
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Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию
Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию
Новые категории украинцев получат субсидии.
Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, помощь на оплату «коммуналки» теперь могут получать:
  • лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения россии;
  • военные и сотрудники воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужба, Госспецтрансслужба, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).
Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что участвовавшие в проведении АТО и ООС военные также могут рассчитывать на получение субсидии.
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К тому же теперь можно предоставлять сведения о человеке, который зарегистрирован по определенному адресу, но не проживает по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Как оформить субсидию во время войны

Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:
  • зайти на сайт электронных услуг ПФУ;
  • в верхнем правом углу нажать «Вход»;
  • авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерировавшего КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;
  • в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;
  • нажать «Продолжить»;
  • выбрать «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту»;
  • заполнить поля в онлайн-форме;
  • добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному;
  • нажать «Сформировать заявление»;
  • проверить внесенные данные и нажать «Подписать и отправить в ПФУ».
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С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения», выбрав опцию «Статус обращения».

Справка Finance.ua:

  • в определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равен нулю;
  • право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах). Размер субсидии при этом рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа;
  • из-за увеличения тарифов на электроэнергию, которое произошло в июне, увеличилось количество желающих получить субсидию. Однако в неотопительном сезоне оно не является критическим.
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По материалам:
РБК-Україна
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