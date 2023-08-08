Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию — Finance.ua

Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию Сегодня 11:02 — Личные финансы

Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию

Новые категории украинцев получат субсидии.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, помощь на оплату «коммуналки» теперь могут получать:

лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения россии;

военные и сотрудники воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужба, Госспецтрансслужба, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).

Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что участвовавшие в проведении АТО и ООС военные также могут рассчитывать на получение субсидии.

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К тому же теперь можно предоставлять сведения о человеке, который зарегистрирован по определенному адресу, но не проживает по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Как оформить субсидию во время войны

Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:

зайти на сайт электронных услуг ПФУ;

в верхнем правом углу нажать «Вход»;

авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерировавшего КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;

в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;

нажать «Продолжить»;

выбрать «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту»;

заполнить поля в онлайн-форме;

добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному;

нажать «Сформировать заявление»;

проверить внесенные данные и нажать «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения», выбрав опцию «Статус обращения».

Справка Finance.ua:

в определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равен нулю;

право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах). Размер субсидии при этом рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа;



из-за увеличения тарифов на электроэнергию, которое произошло в июне, увеличилось количество желающих получить субсидию. Однако в неотопительном сезоне оно не является критическим.



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