Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию — Finance.ua

Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию
Новые категории украинцев получат субсидии.
Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, помощь на оплату «коммуналки» теперь могут получать:
- лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения россии;
- военные и сотрудники воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужба, Госспецтрансслужба, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).
Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что участвовавшие в проведении АТО и ООС военные также могут рассчитывать на получение субсидии.
К тому же теперь можно предоставлять сведения о человеке, который зарегистрирован по определенному адресу, но не проживает по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.
Как оформить субсидию во время войны
Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:
- зайти на сайт электронных услуг ПФУ;
- в верхнем правом углу нажать «Вход»;
- авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерировавшего КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;
- в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;
- нажать «Продолжить»;
- выбрать «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту»;
- заполнить поля в онлайн-форме;
- добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному;
- нажать «Сформировать заявление»;
- проверить внесенные данные и нажать «Подписать и отправить в ПФУ».
С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения», выбрав опцию «Статус обращения».
Справка Finance.ua:
- в определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равен нулю;
- право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах). Размер субсидии при этом рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа;
- из-за увеличения тарифов на электроэнергию, которое произошло в июне, увеличилось количество желающих получить субсидию. Однако в неотопительном сезоне оно не является критическим.
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