Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать накануне праздников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать накануне праздников

Личные финансы
21
В 2022 году финансовые трудности, которые испытывали многие украинцы из-за полномасштабной войны, дополнительно усилил рост цен на многие товары первой необходимости. Однако это еще не предел — быстро обуздать инфляцию в условиях войны в Украине не получится.
В 2022 году подорожание большинства продуктов заметно ускорилось из-за факторов, прямо или косвенно связанных с российским вторжением.
По версии Агроцентра KSE, в гонке подорожания продовольствия в 2022 году места распределились так:
  • лук репчатый: 138%;
  • морковь: 135%;
  • яйца куриные категории С1: 76%;
  • крупа гречневая: 55%;
  • свинина: 42%;
  • крупа овсяная: 38%;
  • просо: 34%;
  • сахар: 33%;
  • сметана жирностью до 15% включительно: 31%;
  • масло сливочное жирностью до 82,5% включительно: 30%;
  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно: 24%;
  • макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: 21%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 19%;
  • птица (тушки куриные): 19%;
  • масло подсолнечное: 16%;
  • батон: 15%;
  • картофель: 12%;
  • мука пшеничная: 10%;
  • говядина (1 категории): 6%.
В декабре рост цен на продовольствие не остановится — на этот период приходится традиционное подорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничной вспышки потребления.
Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, напоминает, что в декабре 2021 года наиболее ощутимо подорожали следующие продукты:
  • капуста белокочанная: 77%;
  • свекла: 45%;
  • морковь: 45%;
  • лук репчатый: 24%;
  • куриные яйца категории С1: 18%.
Однако, в отличие от декабря 2021-го, по оценке Валентина Литвинова в этом году цены на овощи будут стабильны благодаря хорошему урожаю, но при условии продолжения ракетного террора с большими проблемами могут столкнуться переработчики мясомолочной продукции и производители товаров, нуждающихся в специальных условиях хранения. То есть нельзя отрицать перебои с поставками и рост цен на эти группы товаров.
Многих украинцев в конце 2022 года волнует вопрос о том, когда подешевеют яйца? Ведь в 2022 году рост цен на этот продукт начался задолго до декабря. Однако, по мнению Валентина Литвинова, цены на яйца скоро должны выйти на плато, после чего поближе к февралю-марту в связи с увеличением производства яиц появятся предпосылки для снижения цен. Простыми словами, яйца станут дешеветь с февраля 2023 года.
Со своей стороны, ученые Института аграрной экономики прогнозируют накануне Нового года рост розничных цен на следующие продукты:
  • мясо: до 7%;
  • молоко и молокопродукты: до 5-7%;
  • овощи из борщевого набора: до 5-7%.
Впрочем, даже после того как уляжется праздничный пик потребления, опрошенные эксперты не видят предпосылок для замедления инфляции. В частности, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU прогнозирует гарантированный рост потребительских цен до конца зимы. И, по оценке эксперта, только с марта 2023 возможно появление устойчивого тренда к замедлению инфляции.

Отримати гроші до зарплати 💰

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.