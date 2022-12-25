Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать накануне праздников — Finance.ua

Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать накануне праздников Сегодня 12:00 — Личные финансы

В 2022 году финансовые трудности, которые испытывали многие украинцы из-за полномасштабной войны, дополнительно усилил рост цен на многие товары первой необходимости. Однако это еще не предел — быстро обуздать инфляцию в условиях войны в Украине не получится.

В 2022 году подорожание большинства продуктов заметно ускорилось из-за факторов, прямо или косвенно связанных с российским вторжением.

По версии Агроцентра KSE, в гонке подорожания продовольствия в 2022 году места распределились так:

лук репчатый: 138%;

морковь: 135%;

яйца куриные категории С1: 76%;

крупа гречневая: 55%;

свинина: 42%;

крупа овсяная: 38%;

просо: 34%;

сахар: 33%;

сметана жирностью до 15% включительно: 31%;

масло сливочное жирностью до 82,5% включительно: 30%;

молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно: 24%;

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: 21%;

хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 19%;

птица (тушки куриные): 19%;

масло подсолнечное: 16%;

батон: 15%;

картофель: 12%;

мука пшеничная: 10%;

говядина (1 категории): 6%.

В декабре рост цен на продовольствие не остановится — на этот период приходится традиционное подорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничной вспышки потребления.

Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, напоминает, что в декабре 2021 года наиболее ощутимо подорожали следующие продукты:

капуста белокочанная: 77%;

свекла: 45%;

морковь: 45%;

лук репчатый: 24%;

куриные яйца категории С1: 18%.

Однако, в отличие от декабря 2021-го, по оценке Валентина Литвинова в этом году цены на овощи будут стабильны благодаря хорошему урожаю, но при условии продолжения ракетного террора с большими проблемами могут столкнуться переработчики мясомолочной продукции и производители товаров, нуждающихся в специальных условиях хранения. То есть нельзя отрицать перебои с поставками и рост цен на эти группы товаров.

Многих украинцев в конце 2022 года волнует вопрос о том, когда подешевеют яйца? Ведь в 2022 году рост цен на этот продукт начался задолго до декабря. Однако, по мнению Валентина Литвинова, цены на яйца скоро должны выйти на плато, после чего поближе к февралю-марту в связи с увеличением производства яиц появятся предпосылки для снижения цен. Простыми словами, яйца станут дешеветь с февраля 2023 года.

Со своей стороны, ученые Института аграрной экономики прогнозируют накануне Нового года рост розничных цен на следующие продукты:

мясо: до 7%;

молоко и молокопродукты: до 5-7%;

овощи из борщевого набора: до 5-7%.

Впрочем, даже после того как уляжется праздничный пик потребления, опрошенные эксперты не видят предпосылок для замедления инфляции. В частности, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU прогнозирует гарантированный рост потребительских цен до конца зимы. И, по оценке эксперта, только с марта 2023 возможно появление устойчивого тренда к замедлению инфляции.

Фокус По материалам:

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