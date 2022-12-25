Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать накануне праздников — Finance.ua

Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать накануне праздников
В 2022 году финансовые трудности, которые испытывали многие украинцы из-за полномасштабной войны, дополнительно усилил рост цен на многие товары первой необходимости. Однако это еще не предел — быстро обуздать инфляцию в условиях войны в Украине не получится.
В 2022 году подорожание большинства продуктов заметно ускорилось из-за факторов, прямо или косвенно связанных с российским вторжением.
По версии Агроцентра KSE, в гонке подорожания продовольствия в 2022 году места распределились так:
- лук репчатый: 138%;
- морковь: 135%;
- яйца куриные категории С1: 76%;
- крупа гречневая: 55%;
- свинина: 42%;
- крупа овсяная: 38%;
- просо: 34%;
- сахар: 33%;
- сметана жирностью до 15% включительно: 31%;
- масло сливочное жирностью до 82,5% включительно: 30%;
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно: 24%;
- макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: 21%;
- хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 19%;
- птица (тушки куриные): 19%;
- масло подсолнечное: 16%;
- батон: 15%;
- картофель: 12%;
- мука пшеничная: 10%;
- говядина (1 категории): 6%.
В декабре рост цен на продовольствие не остановится — на этот период приходится традиционное подорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничной вспышки потребления.
Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, напоминает, что в декабре 2021 года наиболее ощутимо подорожали следующие продукты:
- капуста белокочанная: 77%;
- свекла: 45%;
- морковь: 45%;
- лук репчатый: 24%;
- куриные яйца категории С1: 18%.
Однако, в отличие от декабря 2021-го, по оценке Валентина Литвинова в этом году цены на овощи будут стабильны благодаря хорошему урожаю, но при условии продолжения ракетного террора с большими проблемами могут столкнуться переработчики мясомолочной продукции и производители товаров, нуждающихся в специальных условиях хранения. То есть нельзя отрицать перебои с поставками и рост цен на эти группы товаров.
Многих украинцев в конце 2022 года волнует вопрос о том, когда подешевеют яйца? Ведь в 2022 году рост цен на этот продукт начался задолго до декабря. Однако, по мнению Валентина Литвинова, цены на яйца скоро должны выйти на плато, после чего поближе к февралю-марту в связи с увеличением производства яиц появятся предпосылки для снижения цен. Простыми словами, яйца станут дешеветь с февраля 2023 года.
Со своей стороны, ученые Института аграрной экономики прогнозируют накануне Нового года рост розничных цен на следующие продукты:
- мясо: до 7%;
- молоко и молокопродукты: до 5-7%;
- овощи из борщевого набора: до 5-7%.
Впрочем, даже после того как уляжется праздничный пик потребления, опрошенные эксперты не видят предпосылок для замедления инфляции. В частности, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU прогнозирует гарантированный рост потребительских цен до конца зимы. И, по оценке эксперта, только с марта 2023 возможно появление устойчивого тренда к замедлению инфляции.
Отримати гроші до зарплати 💰
Поделиться новостью