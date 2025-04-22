Новая Зеландия объявила, что расширяет свою военную помощь для Украины — Finance.ua

Новая Зеландия объявила, что расширяет свою военную помощь для Украины Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Новая Зеландия объявила, что расширяет свою военную помощь для Украины

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил во вторник, 22 апреля, что страна продолжит участвовать в обучении украинских военных и расширяет свою военную помощь для Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте новозеландского правительства.

«Новая Зеландия твердо поддерживает Украину против незаконного и неспровоцированного вторжения россии. Именно поэтому мы продолжаем наше развертывание до 100 военнослужащих сил обороны Новой Зеландии для обучения украинских солдат в Великобритании и всей Европе, а также для обеспечения разведки, связи и материально-технической поддержки до декабря 2026 года», — сказал он.

Лаксон добавил, что Новая Зеландия поддерживает Украину перед лицом агрессии россии. В общей сложности его страна, по его данным, предоставила Украине $152 миллиона финансовой помощи и поддержки.

«Новая Зеландия приветствует усилия по достижению справедливого и долгосрочного мира и очень внимательно следит за переговорами о возможному прекращении огня. Новая Зеландия также активно участвует в обсуждениях под руководством Великобритании относительно вариантов поддержки мира, если конфликт завершится», — подчеркнул премьер.

НВ По материалам:

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