Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone — Finance.ua
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Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone

Технологии&Авто
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Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone
Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone
Apple 18 сентября выпустила новую версию операционных систем iOS 17.
Об этом сообщает Apple.

Как обновить операционную систему

Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню «Настройки», затем выбрать «Основные», а затем нажать «Обновление ПО», где и будет видно возможное обновление.
Отмечается, что обновление будет доступно для iPhone XS и новее, iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее, iPad Air 3-го поколения и поновее, iPad 6-го поколения и поновее, iPad mini 5-го поколения и поновее.

Какие новые функции появятся у пользователей

  • Режим StandBy — новый полноэкранный режим работы, который удобно показывает информацию большим шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.
  • Интерактивные виджеты — они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания.
  • Улучшенная автоисправление — iOS 17 содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone.
  • NameDrop — функция iOS 17, которая позволяет двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone.
Также стало известно, что появятся панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.
По материалам:
РБК-Україна
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