Норвегия выделит 44 млн долларов на поставку вооружения Украине — Finance.ua

Норвегия выделит 44 млн долларов на поставку вооружения Украине

Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Норвегия выделит 44 млн долларов на инициативу Великобритании по закупке оружия и военной техники для Украины. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что это новый опыт для страны.

Выступая перед норвежским парламентом, Стере сказал, что этот шаг позволил поддержать Украину оружием, которое у норвежских Вооруженных сил не было или они не могли от него отказаться.

Премьер-министр добавил, что пожертвование оружия участвующей в войне стороне было «новым опытом» для Норвегии.

Отметим, министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм на прошлой неделе объявил, что Норвегия безвозмездно передала Украине систему ПВО «Мистраль».

По данным Минобороны, ранее Норвегия передала в общей сложности 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты, а также другую военную технику.

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