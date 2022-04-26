Норвегия выделит 44 млн долларов на поставку вооружения Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия выделит 44 млн долларов на поставку вооружения Украине

Сегодня 16:14Казна и Политика
18
Норвегия выделит 44 млн долларов на инициативу Великобритании по закупке оружия и военной техники для Украины. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что это новый опыт для страны.
Выступая перед норвежским парламентом, Стере сказал, что этот шаг позволил поддержать Украину оружием, которое у норвежских Вооруженных сил не было или они не могли от него отказаться.
Премьер-министр добавил, что пожертвование оружия участвующей в войне стороне было «новым опытом» для Норвегии.
Отметим, министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм на прошлой неделе объявил, что Норвегия безвозмездно передала Украине систему ПВО «Мистраль».
По данным Минобороны, ранее Норвегия передала в общей сложности 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты, а также другую военную технику.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.