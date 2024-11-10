Номерные знаки DI: что означают и как их оформить — Finance.ua
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Номерные знаки DI: что означают и как их оформить

Технологии&Авто
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Номерные знаки DI: что означают и как их оформить
Номерные знаки DI: что означают и как их оформить
На дорогах стало больше автомобилей с номерами серии «DI». Получить такие номерные знаки можно при переоформлении легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда через приложение «Дія», выбрав опцию замены номеров.
Об этом пишет «Телеканал 24».
Делается это по желанию покупателя, ведь переоформление через «Дія» позволяет оставить старые номера от предыдущего владельца.
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В частности, при оформлении номерного знака онлайн он будет содержать следующие буквы:
  • «DI», «PD» — если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дія»;
  • «ED», «DC» — если договор заключен с применением средств электронного кабинета водителя в Едином государственном реестре МВД.

Сколько стоит услуга переоформления

В «Дія» и в сервисных центрах эта услуга стоит 1105 гривен вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.
Однако оформление через приложение предусматривает дополнительную плату за услуги почтового оператора по доставке номеров и «техпаспорта». Общая стоимость составляет около 1500 грн.
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Кто может воспользоваться сервисом

В «Дія» можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Для этого в приложении должны отражаться паспорт и налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации авто.
Услуга доступна только физическим лицам для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Ограничения и возможные причины отказа

Переоформление через «Дія» имеет ряд ограничений. Переоформлять можно только одно транспортное средство в год.
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Это ограничение касается только продавца и связано с тем, что за второе и последующие транспортные средства, проданные в течение года, нужно платить дополнительный налог.
Что касается покупателя, таких ограничений нет — через «Дія» можно купить бесконечное количество автомобилей.
Переоформление через «Дія» не будет доступно, если последняя регистрация транспортного средства проходила до 2013 года и данных о нем нет в электронном реестре.
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Отказ возможен также, если транспортное средство или участники сделки находятся в розыске или в случае отсутствия информации о месте жительства в демографическом реестре.
Переоформляя автомобиль через «Дія», можно выбрать красивые платные комбинации цифр на номерном знаке. Цена таких номеров — от 4 800 до 96 000 гривен.
Проверить доступные комбинации можно как непосредственно при переоформлении, так и воспользовавшись функционалом официального сайта Главного сервисного центра МВД.
По материалам:
Телеканал 24
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