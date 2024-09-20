Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста

Технологии&Авто
48
Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста
Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста
В условиях военного положения украинцы сталкиваются с разными ограничениями, в частности, в вопросах оформления и перерегистрации документов.
Юрист Неля Романенко объяснила, действительно ли мужчинам нужно посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Минобороны для постановки или снятия с учета транспортного средства.
Эксперт отметила, что нет требования предоставлять военно-учетный документ или другие сведения о пребывании на военном учете во время перерегистрации автомобиля.
Она подчеркнула, что нет ни одного нормативного акта, предусматривающего такую ​​необходимость.
Романенко также указала, что отсутствие военного билета у владельца автомобиля не является основанием для отказа в предоставлении услуг в сервисном центре МВД.
Юрист посоветовала тем гражданам, которые не хотят лично посещать учреждение для перерегистрации автомобиля, обратиться к нотариусу для оформления доверенности на выполнение этих действий другим лицом.
По материалам:
Твоя машина
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.