Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста — Finance.ua

Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста
В условиях военного положения украинцы сталкиваются с разными ограничениями, в частности, в вопросах оформления и перерегистрации документов.
Юрист Неля Романенко объяснила, действительно ли мужчинам нужно посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Минобороны для постановки или снятия с учета транспортного средства.
Эксперт отметила, что нет требования предоставлять военно-учетный документ или другие сведения о пребывании на военном учете во время перерегистрации автомобиля.
Она подчеркнула, что нет ни одного нормативного акта, предусматривающего такую необходимость.
Романенко также указала, что отсутствие военного билета у владельца автомобиля не является основанием для отказа в предоставлении услуг в сервисном центре МВД.
Юрист посоветовала тем гражданам, которые не хотят лично посещать учреждение для перерегистрации автомобиля, обратиться к нотариусу для оформления доверенности на выполнение этих действий другим лицом.
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