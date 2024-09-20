Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста — Finance.ua

Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

Возможно ли переоформить авто без посещения ТЦК: объяснение юриста

В условиях военного положения украинцы сталкиваются с разными ограничениями, в частности, в вопросах оформления и перерегистрации документов.

Юрист Неля Романенко объяснила, действительно ли мужчинам нужно посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Минобороны для постановки или снятия с учета транспортного средства.

Эксперт отметила, что нет требования предоставлять военно-учетный документ или другие сведения о пребывании на военном учете во время перерегистрации автомобиля.

Она подчеркнула, что нет ни одного нормативного акта, предусматривающего такую ​​необходимость.

Романенко также указала, что отсутствие военного билета у владельца автомобиля не является основанием для отказа в предоставлении услуг в сервисном центре МВД.

Юрист посоветовала тем гражданам, которые не хотят лично посещать учреждение для перерегистрации автомобиля, обратиться к нотариусу для оформления доверенности на выполнение этих действий другим лицом.

Твоя машина По материалам:

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