Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете — Finance.ua
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Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете

Личные финансы
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Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете
Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете
Перерегистрировать транспортное средство на другого можно в любом сервисном центре МВД.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«С начала 2024 года в сервисных центрах МВД было совершено более 970 тысяч регистрационных операций с транспортными средствами», — говорится в сообщении.
Перед посещением необходимо получить талон для получения услуги.
Он доступен онлайн — на официальном веб-сайте в разделе Е-запись, а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
В сервисный центр МВД необходимо подать:
  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или временное удостоверение;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

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«Иногда случаются ситуации, когда водители теряют документы на автомобиль. В таких случаях не стоит волноваться. Ведь в сервисных центрах МВД также возможно восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства», — добавили в МВД.
Стоимость перерегистрации транспортных средств около — 1186 грн.
  • административная услуга — 350 грн;
  • бланк свидетельства — 486 грн;
  • номерной знак — 350 грн.
Инфографика: hsc.gov.ua
Инфографика: hsc.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • в Украине есть несколько способов перерегистрации автомобиля — это можно сделать оффлайн и онлайн. Однако, несмотря на то, какой вариант вы выберите — онлайн или оффлайн — нужно сначала получить экспертное заключение. Оно действительно в течение 10 дней;
  • в сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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