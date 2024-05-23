Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете — Finance.ua

Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете
Перерегистрировать транспортное средство на другого можно в любом сервисном центре МВД.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«С начала 2024 года в сервисных центрах МВД было совершено более 970 тысяч регистрационных операций с транспортными средствами», — говорится в сообщении.
Перед посещением необходимо получить талон для получения услуги.
Он доступен онлайн — на официальном веб-сайте в разделе Е-запись, а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
В сервисный центр МВД необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или временное удостоверение;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить
«Иногда случаются ситуации, когда водители теряют документы на автомобиль. В таких случаях не стоит волноваться. Ведь в сервисных центрах МВД также возможно восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства», — добавили в МВД.
Стоимость перерегистрации транспортных средств около — 1186 грн.
- административная услуга — 350 грн;
- бланк свидетельства — 486 грн;
- номерной знак — 350 грн.
Справка Finance.ua:
- в Украине есть несколько способов перерегистрации автомобиля — это можно сделать оффлайн и онлайн. Однако, несмотря на то, какой вариант вы выберите — онлайн или оффлайн — нужно сначала получить экспертное заключение. Оно действительно в течение 10 дней;
- в сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в пути или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.
Заказать поддержку Finance.ua Assistance
Поделиться новостью