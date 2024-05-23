Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете — Finance.ua

Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете

Перерегистрировать транспортное средство на другого можно в любом сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«С начала 2024 года в сервисных центрах МВД было совершено более 970 тысяч регистрационных операций с транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Перед посещением необходимо получить талон для получения услуги.

Он доступен онлайн — на официальном веб-сайте в разделе Е-запись , а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

В сервисный центр МВД необходимо подать:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или временное удостоверение;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

«Иногда случаются ситуации, когда водители теряют документы на автомобиль. В таких случаях не стоит волноваться. Ведь в сервисных центрах МВД также возможно восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства», — добавили в МВД.

Стоимость перерегистрации транспортных средств около — 1186 грн.

административная услуга — 350 грн;

бланк свидетельства — 486 грн;

номерной знак — 350 грн.

Инфографика: hsc.gov.ua

Справка Finance.ua:

в Украине есть несколько способов перерегистрации автомобиля — это можно сделать оффлайн и онлайн. Однако, несмотря на то, какой вариант вы выберите — онлайн или оффлайн — нужно сначала получить экспертное заключение. Оно действительно в течение 10 дней;

в сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.



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