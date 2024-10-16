Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину — Finance.ua

Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину
В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. В настоящее время в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Так, с начала 2024 г. было перерегистрировано 18 020 транспортных средств в связи с переоборудованием.
Об этом сообщает ГСЦ МВД.
В Главном сервисном центре МВД напоминают: автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто.
Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.
Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приемки-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.
Обращаем внимание, что проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.
Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.
Поделиться новостью