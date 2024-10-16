Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину — Finance.ua

Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину

В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. В настоящее время в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Так, с начала 2024 г. было перерегистрировано 18 020 транспортных средств в связи с переоборудованием.

Об этом сообщает ГСЦ МВД.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто.

Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.

Обращаем внимание, что проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.

Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.

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