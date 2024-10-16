Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину — Finance.ua
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Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину

Технологии&Авто
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Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину
Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину
В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. В настоящее время в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Так, с начала 2024 г. было перерегистрировано 18 020 транспортных средств в связи с переоборудованием.
Об этом сообщает ГСЦ МВД.
В Главном сервисном центре МВД напоминают: автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто.
Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.
Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приемки-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.
Спрос на установку ГБО растет: как переоформить машину
После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.
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Обращаем внимание, что проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.
Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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