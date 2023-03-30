Nokia запустит на Луне 4G интернет — Finance.ua

Nokia запустит на Луне 4G интернет Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Nokia запустит на Луне 4G интернет

Nokia объявила, что во время предстоящей космической миссии отправит на Луну оборудование для развертывания сети 4G. Компания надеется, что этот шаг проложит путь к новым открытиям и создаст возможности для присутствия человека на Луне и за ее пределами.

Об этом пишет Mezha.Media.

Ожидается, что система будет развернута на борту ракеты SpaceX Falcon 9 во время предстоящей миссии Intuitive Machines IM-2, запуск которой запланирован на ноябрь.

Nokia, работая вместе с компаниями Lunar Outpost и Intuitive Machines, создала оборудование для 4G, предназначенное для работы в суровых условиях космоса. Оно может оказаться полезным во время будущих пилотируемых миссий Artemis на Луну. План NASA предусматривает высадку двух астронавтов на поверхность Луны в 2025 году, что станет первым шагом астронавтов на Луне со времен миссии Аполлон-17 1972 года.

Nokia объявила о проекте в 2020 году, когда ее избрало NASA. Тогда ее лаборатории Bell Labs было выделено $14,1 миллиона на финансирование проекта. Компания сообщила , что сначала протестирует возможности связи на короткие и длинные дистанции на расстоянии от нескольких сотен метров до двух-трех километров.

«Для нас стало очевидным, что для любого длительного присутствия человека на Луне и Марсе в будущем, связь и коммуникации критически важны», — отметил Тьерри Кляйн, президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Bell Labs, в своем сообщении.

Кляйн добавил, что астронавты должны иметь такой же доступ к технологиям, как на Земле, для запуска своих приложений и поддержки своей деятельности в космосе. В идеале астронавты на будущих миссиях будут использовать 4G интернет.

Компания надеется помочь в дальнейших исследованиях и экспериментах по поиску льда на Луне, который мог бы обеспечить астронавтов кислородом, питьевой водой и ракетным топливом.

пресс-релизе в конце прошлого месяца Тьерри Кляйн заявил, что Nokia и Bell Labs с нетерпением ждут вывода технологии в космос в следующем году. Он сказал, что сеть 4G «будет иметь большое влияние на будущие пилотируемые миссии на Луну и за ее пределами, а также подтвердит, что сотовые технологии могут быть адаптированы для критически важных потребностей космической связи».

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