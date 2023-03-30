Nokia запустит на Луне 4G интернет — Finance.ua
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Nokia запустит на Луне 4G интернет

Технологии&Авто
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Nokia запустит на Луне 4G интернет
Nokia запустит на Луне 4G интернет
Nokia объявила, что во время предстоящей космической миссии отправит на Луну оборудование для развертывания сети 4G. Компания надеется, что этот шаг проложит путь к новым открытиям и создаст возможности для присутствия человека на Луне и за ее пределами.
Об этом пишет Mezha.Media.
Ожидается, что система будет развернута на борту ракеты SpaceX Falcon 9 во время предстоящей миссии Intuitive Machines IM-2, запуск которой запланирован на ноябрь.
Nokia, работая вместе с компаниями Lunar Outpost и Intuitive Machines, создала оборудование для 4G, предназначенное для работы в суровых условиях космоса. Оно может оказаться полезным во время будущих пилотируемых миссий Artemis на Луну. План NASA предусматривает высадку двух астронавтов на поверхность Луны в 2025 году, что станет первым шагом астронавтов на Луне со времен миссии Аполлон-17 1972 года.
Nokia объявила о проекте в 2020 году, когда ее избрало NASA. Тогда ее лаборатории Bell Labs было выделено $14,1 миллиона на финансирование проекта. Компания сообщила, что сначала протестирует возможности связи на короткие и длинные дистанции на расстоянии от нескольких сотен метров до двух-трех километров.
«Для нас стало очевидным, что для любого длительного присутствия человека на Луне и Марсе в будущем, связь и коммуникации критически важны», — отметил Тьерри Кляйн, президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Bell Labs, в своем сообщении.
Кляйн добавил, что астронавты должны иметь такой же доступ к технологиям, как на Земле, для запуска своих приложений и поддержки своей деятельности в космосе. В идеале астронавты на будущих миссиях будут использовать 4G интернет.
Компания надеется помочь в дальнейших исследованиях и экспериментах по поиску льда на Луне, который мог бы обеспечить астронавтов кислородом, питьевой водой и ракетным топливом.
В пресс-релизе в конце прошлого месяца Тьерри Кляйн заявил, что Nokia и Bell Labs с нетерпением ждут вывода технологии в космос в следующем году. Он сказал, что сеть 4G «будет иметь большое влияние на будущие пилотируемые миссии на Луну и за ее пределами, а также подтвердит, что сотовые технологии могут быть адаптированы для критически важных потребностей космической связи».

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По материалам:
mezha.media
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