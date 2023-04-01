Nokia X20 и X10 5G получают новую сборку Android 13 с февральским патчем безопасности (фото) — Finance.ua

Nokia X20 и X10 5G получают новую сборку Android 13 с февральским патчем безопасности (фото) 01.04.2023, 01:01 — Фондовый рынок

Nokia Mobile сейчас выпускает последнюю сборку Android 13 с исправлением безопасности Google Android с февраля 2023 года для своих смартфонов Nokia X10 5G и Nokia X20 5G. Последнее обновление обещает предоставить последние функции и усовершенствования пользователям Nokia X20 и Nokia X10 5G, обеспечивая им улучшенную безопасность и лучшую производительность.

Обновление имеет размер 388 МБ для Nokia X20 5G и 389 МБ для Nokia X10 5G соответственно. Номера внутренней версии Android 13 для обновления — V3.470 и V3.370 соответственно.

На устройствах Google Android Enterprise Nokia G11 обновлено до Android 13. Подтверждено, что модели Nokia, которые можно обновить до Android 13, являются Nokia XR20 5G, Nokia G50 5G, Nokia X20 5G и Nokia X10 5G. Однако подтверждено, что модели Nokia будут обновлены до Android 13, но еще не получили обновления, это Nokia G10, Nokia X30 5G, Nokia G60 5G, Nokia G11 Plus, Nokia G20, Nokia G21 и Nokia G11.

Последнее обновление содержит ряд функций и улучшений, обещающих обеспечить пользователям Nokia X20 и Nokia X10 5G более удобную работу. В журнале изменений для новых сборок Android 13 упоминается «улучшенная стабильность системы» и «улучшение интерфейса». Кроме того, февральское обновление безопасности содержит несколько улучшений и исправлений известных уязвимостей Android. Устранение безопасности решит проблемы от умеренного до критических уровней серьезности, обеспечивая пользователям повышенную безопасность и лучшую защиту.

Обновление доступно для пользователей Nokia X10 5G в ОАЭ, и пользователи могут проверить наличие обновлений, перейдя в настройки, найдя системные обновления и проверив наличие обновлений. Кроме того, пользователи также могут получить уведомление с просьбой загрузить обновления.

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Portaltele По материалам:

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