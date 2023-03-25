Nokia представила новый бюджетный смартфон за 3,1 тыс. гривен (фото) — Finance.ua

Nokia представила новый бюджетный смартфон за 3,1 тыс. гривен (фото) Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила новый смартфон из нижней ценовой категории С12 Pro. Об этом сообщает t4

Смартфон получил 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и V-образным вырезом под пятимегапиксельную фронтальную камеру. Устройство работает под управлением ОС Android 12, за обеспечение вычислительной мощности которой отвечают восьмиядерный процессор Unisoc 9863A1, а также 2 или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

С12 Pro получил только одну основную камеру с разрешением 8 МП. Одной из особенностей модели является наличие съемного аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Nokia C12 Pro уже поступил в продажу в Индии. За версию новинки с 2 ГБ оперативной памяти производитель просит 6999 рупий (около 3,125 тыс. грн), версия же на 3 ГБ обойдется уже в 7499 рупий (около 3,350 тыс. грн).

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