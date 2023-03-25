Nokia представила новый бюджетный смартфон за 3,1 тыс. гривен (фото) — Finance.ua

Nokia представила новый бюджетный смартфон за 3,1 тыс. гривен (фото)
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила новый смартфон из нижней ценовой категории С12 Pro. Об этом сообщает t4.
Смартфон получил 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и V-образным вырезом под пятимегапиксельную фронтальную камеру. Устройство работает под управлением ОС Android 12, за обеспечение вычислительной мощности которой отвечают восьмиядерный процессор Unisoc 9863A1, а также 2 или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.
С12 Pro получил только одну основную камеру с разрешением 8 МП. Одной из особенностей модели является наличие съемного аккумулятора емкостью 4000 мАч.
Nokia C12 Pro уже поступил в продажу в Индии. За версию новинки с 2 ГБ оперативной памяти производитель просит 6999 рупий (около 3,125 тыс. грн), версия же на 3 ГБ обойдется уже в 7499 рупий (около 3,350 тыс. грн).
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