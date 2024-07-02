НКЦБФР признала ненадежными еще 12 инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР признала ненадежными еще 12 инвестпроектов Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

НКЦБФР признала ненадежными еще 12 инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.

Об этом свидетельствует информация на сайте НКЦБФР.

«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — говорится в сообщении.

Кто попал в список:

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

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