НКЦБФР признала ненадежными еще 12 инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР признала ненадежными еще 12 инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.
Об этом свидетельствует информация на сайте НКЦБФР.
«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — говорится в сообщении.
Кто попал в список:
- Bitcoin Minetrix
- F2Hash
- BitFuFu
- TEC Crypto
- BDSwiss
- FXCC
- Binarymate
- Daxbase
- Centobot
- BinBot PRO
- Forex Prop Firm (FPF)
- Connext
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
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