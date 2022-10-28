Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября — Finance.ua

Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября Сегодня 09:13 — Личные финансы

Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября

С 1 ноября беженцам из Украины в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте нидерландского правительства.

Специальная наклейка-отметка в паспорте будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и таким образом имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.

Поскольку законы Нидерландов предусматривают трудоустройство иностранцев только при условии получения разрешения работодателем, для украинских беженцев весной разработали специальную упрощенную процедуру.

С 1 апреля работодатели могли брать на работу украинцев без получения разрешений. В этот период украинцы имели возможность оформить все необходимые документы. Этот переходный механизм истекает 31 октября.

Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для их оформления необходимо до 31 октября обратиться в ведомство.

Справка Finance.ua:

Нидерланды выделяют 70 миллионов евро для ремонта коммунальной инфраструктуры в Украине в преддверии зимы;

в Польше сейчас работают около 600 тысяч беженцев из Украины;

граждане Украины, имеющие временную защиту в ЕС, могут работать как наемные или самозанятые работники, иметь доступ к профессиональному обучению и пользоваться одинаковым отношением на уровне с работниками в государствах-членах ЕС по оплате труда и другим условиям.

Європейська правда По материалам:

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