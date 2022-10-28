Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября

Личные финансы
24
Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября
Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября
С 1 ноября беженцам из Украины в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.
Соответствующее решение было опубликовано на сайте нидерландского правительства.
Специальная наклейка-отметка в паспорте будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и таким образом имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.
Поскольку законы Нидерландов предусматривают трудоустройство иностранцев только при условии получения разрешения работодателем, для украинских беженцев весной разработали специальную упрощенную процедуру.
Место для вашей рекламы
С 1 апреля работодатели могли брать на работу украинцев без получения разрешений. В этот период украинцы имели возможность оформить все необходимые документы. Этот переходный механизм истекает 31 октября.
Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для их оформления необходимо до 31 октября обратиться в ведомство.

Справка Finance.ua:

  • Нидерланды выделяют 70 миллионов евро для ремонта коммунальной инфраструктуры в Украине в преддверии зимы;
  • в Польше сейчас работают около 600 тысяч беженцев из Украины;
  • граждане Украины, имеющие временную защиту в ЕС, могут работать как наемные или самозанятые работники, иметь доступ к профессиональному обучению и пользоваться одинаковым отношением на уровне с работниками в государствах-членах ЕС по оплате труда и другим условиям.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.