Крещатик перекроют на три месяца для ремонта

Главную улицу столицы начнут обновлять в середине марта, первый этап должны закончить в конце мая. Сейчас получают разрешительную документацию на проведение работ.
Об этом сообщает КК «Киевавтодор».
«Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполнять круглосуточно, и первый этап должны закончить в конце мая. В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (устроят гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации», — сообщил и. о. генерального директора КК «Киевавтодор» Александр Федоренко.
Кроме того, улица получит больше озеленения. Так, на обновленных газонах устроят систему автополива и высадят новые деревья. Выполнят капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. Предусмотрено обустройство наземных пешеходных переходов.
«Перекрывать улицу на всей протяженности (от пл. Европейской до пл. Бессарабской) не планируется. Во время выполнения работ предусмотрено ограничение движения в отдельных кварталах. В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого — пл. европейская и ул. Б. Хмельницкого — пл. Бессарабская). Схемы объезда будут опубликованы на ресурсах КГГА и „Киевавтодра“ впоследствии», — добавил Александр Федоренко.
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