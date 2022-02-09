Словакия зафиксировала цену электричества для населения на три года

Правительство Словакии и национальные компании-производители электроэнергии договорились о фиксации на три года тарифов на электричество для населения – на 2022-2024 годы.
Об этом сказал министр финансов Игорь Матович на пресс-конференции, сообщает Словацкое радио.
Мы согласовали ключевое решение по стабилизации цен на электроэнергию на ближайшие три года, – сказал Матович и уточнил, что основной производитель электроэнергии в стране компания Slovenske Elektrбrne будет взимать регулируемую цену на электроэнергию в размере 61,21 евро за МВт/ч до конца 2024 года.
Если бы этого соглашения не было достигнуто, окончательная цена электроэнергии для населения Словакии увеличилась бы примерно на 80% в следующем году по текущим биржевым ценам. Теперь каждое домохозяйство, в среднем, сэкономит 500 евро в 2023 и 2024 годах. В целом это должно быть около 1 млрд евро с налогом на добавленную стоимость.
В то же время правительство отозвало из парламента законопроект, который предусматривает повышение налогов на доходы словацких компаний-производителей энергии.
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