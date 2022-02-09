Кредитование бизнеса выросло на 3 млрд грн – Гетманцев

Кредитование в гривне демонстрирует рост. В частности, кредиты в нацвалюте выросли на 1,3%, или на 9,3 млрд грн. В том числе, кредитование бизнеса увеличилось на 0,6%, или на 3 млрд грн.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

«Кредитование в гривне продолжило рост. Кредиты в гривне суммарно выросли на 1,3%, или на 9,3 млрд грн, в том числе кредиты бизнесу выросли на 0,6%, или на 3 млрд грн. Немного, но важна тенденция в свете объективно (из-за рисков эскалации) ухудшившихся ожиданий бизнеса», — отметил нардеп.



Инфографика: t. me/getmantsevdanil

Справка Finance.ua:

процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2022 года в национальной валюте составляли 32,7% годовых. Это выше, чем в декабре 2021 года (32,0%);