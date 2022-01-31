Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2022 года в национальной валюте составляли 32,7% годовых. Это выше, чем в декабре 2021 года (32,0%).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
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По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились с 5,3% до 2,5% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за месяц увеличились с 10,0% до 10,4% годовых, по валютным выросли с 3,3% до 3,4% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Кредитный портфель банков вырос на 2,5% до – 1 070 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 3,3% до 250 млрд гривен, предприятий вырос на 2,3% до 793 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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