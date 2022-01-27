Справка о закрытии кредита: как ее получить

Возвращая кредит и уплатив проценты за его пользование согласно графику платежей, мы часто считаем, что кредит оплачен, а кредитный договор закрыт. Но на практике это не всегда так.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что необходимо для того, чтобы убедиться, действительно ли ваш договор закрыт и отсутствует задолженность по кредиту.

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Как объясняет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, вы можете обратиться в отделение банка или в контакт-центр банка. После подтверждения сотрудником банка информации, что ваша задолженность по кредиту оплачена в полном объеме, вы должны настойчиво требовать выдать справку о погашении кредита. Стоит также получить справку об отсутствии задолженности перед банком.

Обычно такие справки предоставляются банками платно (за определенную сумму).

Для чего это необходимо

Например, клиент, погасив кредит перед банком, обращается к менеджеру с просьбой выдать справку о погашении. Работник банка, будучи занятым или не до конца компетентным специалистом, может не заметить непогашенную часть задолженности (пеня, штраф, просроченные проценты – есть немало нюансов), и выдает справку. При этом банковское программное обеспечение работает в автономном порядке, и без участия сотрудников производит на эту копеечную задолженность начисления, многократно увеличивая ее. И только по истечению нескольких месяцев оказывается, что есть долг по кредиту, который давно считали закрытым.

Получив вышеупомянутые справки, вы будете иметь уверенность в том, что кредит перед банком погашен и счет закрыт. В случае сбоя программного обеспечения банка или при обращении сотрудников банка относительно уплаты небольшой суммы, которую вы вроде бы не доплатили, вы сможете предоставить документы об отсутствии задолженности и закрытии счета. В таком случае банк уже не сможет настаивать на уплате этой якобы неуплаченной суммы.

Требуйте от банка справку с полными данными о себе и с указанием ваших паспортных данных.

Следует отметить, что текст справки подтверждает отсутствие задолженности только на дату выдачи такой справки.

На что необходимо обратить внимание при получении справки:

1. Справка должна содержать полные данные о вас, а именно ваши ФИО и паспортные данные. Проверьте правильность их написания, чтобы в дальнейшем не стоял вопрос о принадлежности данного документа вашему лицу.

2. В тексте справки должно быть указано: «на имя … все счета закрыты». Счета невозможно закрыть, если на них существует задолженность.

3. Обычно справка выдается без мокрой печати и живой подписи. На практике – это черно-белая бумажка, которую легко подделать. Поэтому требуйте справку с оттиском мокрой печати и подписью начальника отделения банка.

4. Если вам говорят прийти через несколько дней, не спорьте, обратитесь повторно. Вы обязательно должны себя защитить официальным документом.