НБУ предупредил о росте мошеннических операций с платежными картами

В 2021 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это на 35% больше, чем в 2020 году, когда было 48 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Если говорить об уровне ущерба от незаконных действий с платежными картами в общем объеме всех таких операций, то он остался относительно низким. В прошлом году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это не много, но больше, чем в 2020 году: тогда было 48 гривен», — сказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

В целом за прошлый год, по зафиксированным Национальной полицией случаям, киберпреступники обманули граждан больше чем на 193 миллиона гривен.

Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

Так, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 гривны (в 2020 году) до 40 гривен (в 2021 году), в банкоматах — с 33 гривен (в 2020 году) до 29 гривен (в 2021 году).

Также за прошлый год почти на 45% уменьшилась средняя сумма мошеннической операции в торговой сети — с 1 984 гривен (в 2020 году) до 1086 гривен (в 2021 году). В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1 600 гривен, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).

«В то же время мы наблюдаем, что на один миллион гривен расходных операций с платежными картами, осуществленных в сети Интернет, объем убытков увеличился с 61 гривны (в 2020 году) до 114 гривен (в 2021 году), — отметил Андрей Поддерегин. — Если сравнивать Украину и Европу, то у нас показатель относительных убытков от общего объема операций с платежными картами остается значительно меньше. В Украине это 0,0065% (то есть 65 гривен убытков на один миллион гривен), а в странах ЕС, по данным Европейского центрального банка, этот показатель в несколько раз выше и достигал 0,036% в 2019 году (то есть 360 евро убытков на один миллион евро). Фактически мошенничество через сеть Интернет является мировым трендом. И в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности».

В Нацбанке советуют иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и «привязать» к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере, контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.

Самыми распространенными в 2021 году мошенническими схемами были: продажа несуществующих товаров, псевдовыиграши, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных, завладение деньгами под предлогом сверхприбылей и просьбы знакомых о помощи в социальных сетях.