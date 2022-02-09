НБУ не будет снижать учетную ставку ранее конца года

По собственному прогнозу НБУ сможет начать снижение учетной ставки не ранее конца года, а более активно двигаться в сторону ее уменьшения — уже в 2023 году.
Об этом в интервью ZN.UA рассказал член Правления Национального банка Сергей Николайчук. По его словам, упомянутый прогноз базируется на ожидании, что инфляция в течение года будет постепенно снижаться.
«Мы ожидаем, что в этом году она снизится до 7,7%, а уже в середине следующего года мы войдем в целевой диапазон 5% ± 1 п.п.» — отметил он.
Между тем отметил, что на последнем заседании монетарного комитета НБУ члены правления решили, что логичнее будет утвердить в качестве базового сценария нашего макроэкономического прогноза тот, который предусматривает несколько более быструю деэскалацию — в течение первого квартала. В соответствии с этим сценарием у нас учетная ставка должна быть повышена до 10% в январе и еще дополнительно до 11% на мартовском заседании.
«Но хочу подчеркнуть, что это повышение до 11% в марте, которое заложено в наш макроэкономический прогноз, не является нашим обязательством. Решение будет приниматься в начале марта с учетом развития ситуации в течение февраля», — подытожил Николайчук.
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