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НБУ не будет снижать учетную ставку ранее конца года

НБУ не будет снижать учетную ставку ранее конца года

По собственному прогнозу НБУ сможет начать снижение учетной ставки не ранее конца года, а более активно двигаться в сторону ее уменьшения — уже в 2023 году.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал член Правления Национального банка Сергей Николайчук. По его словам, упомянутый прогноз базируется на ожидании, что инфляция в течение года будет постепенно снижаться.

«Мы ожидаем, что в этом году она снизится до 7,7%, а уже в середине следующего года мы войдем в целевой диапазон 5% ± 1 п.п.» — отметил он.

Между тем отметил, что на последнем заседании монетарного комитета НБУ члены правления решили, что логичнее будет утвердить в качестве базового сценария нашего макроэкономического прогноза тот, который предусматривает несколько более быструю деэскалацию — в течение первого квартала. В соответствии с этим сценарием у нас учетная ставка должна быть повышена до 10% в январе и еще дополнительно до 11% на мартовском заседании.

«Но хочу подчеркнуть, что это повышение до 11% в марте, которое заложено в наш макроэкономический прогноз, не является нашим обязательством. Решение будет приниматься в начале марта с учетом развития ситуации в течение февраля», — подытожил Николайчук.

По материалам Зеркало Недели
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