Волна инфляции накрыла США и еврозону

Глобальная инфляция стремительно растет и приводит к ухудшению уровня жизни людей во всем мире.
Бюро статистики труда США объявило в четверг, что индекс потребительских цен вырос в годовом исчислении на 7,5% – максимума с 1980-х годов.
Великобритания не сильно отстает: в конце прошлого года цены выросли на 5,4%.
В еврозоне – 19 странах, использующих евро, – инфляция достигла 5,1% в январе, что является самым высоким уровнем с начала ведения учета в 1997 году, сообщает The Guardian.
США. Проблемы с цепочками поставок в сочетании с растущим спросом приводят к повышению цен на топливо, аренду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. По данным Cox Automotive, средняя цена подержанного автомобиля в США в конце декабря составляла 28 205 долларов, впервые она превысила 28 000 долларов.
Федеральная резервная система сейчас готовится повысить процентные ставки в надежде обуздать стремительный рост цен. Но в условиях роста инфляции во всем мире еще не известно, как скоро и добьется ли успеха центральный банк.
К примеру, итальянцы ощущают влияние инфляции в основном на своих счетах за коммунальные услуги: этой зимой расходы на газ и электроэнергию выросли более чем на 50%. В свою очередь, высокие энергозатраты удорожили эксплуатацию заводов и транспортировку товаров, поэтому рост цен ощущался и в других областях, таких как продовольствие и промышленные товары.
Предварительные данные Istat, статистического агентства Италии, ранее в этом месяце показали, что инфляция выросла на 3,9% в течение 2021 года, достигнув 4,2% в декабре – самого высокого роста за последние десять лет. Банк Италии прогнозирует инфляцию на уровне 2,8% в этом году, хотя предприятия прогнозируют более высокий рост цен на уровне 3,2%.
Инфляция в Германии в настоящее время составляет около 4,9%, что ниже декабрьских 5,3%. Это был лишь второй раз, когда она превысила 5% с момента воссоединения в 1990 году, и ожидается, что она останется высокой по крайней мере до середины года.
Уровень инфляции обусловлен множеством причин, включая проблемы с цепочками поставок, пандемию, высокий спрос на конкретные товары и услуги в сочетании с нехваткой рабочей силы, а также повышение ставки НДС после того, как она была временно снижена, чтобы помочь предприятиям в прошлом году.
Наиболее шокирующими являются цены на отопление, бензин, дизельное топливо, электроэнергию и нефть, которые, согласно индексу потребительских цен, выросли в среднем на 18,3%, но в некоторых случаях на целых 50%.
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