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По программе «Доступная ипотека» предоставили кредитов на сумму 1,4 миллиарда

По программе «Доступная ипотека» предоставили кредитов на сумму 1,4 миллиарда

Уполномоченные банки по программе «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 10 февраля 2022 года подписали 1642 кредитных соглашения на общую сумму 1,407 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

«По состоянию на 10 февраля текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы „Доступная ипотека 7%“ подписано 1642 кредитных договора на общую сумму 1,407 млрд грн как на первичном (20,5%), так и вторичном (соответственно — 79,5%) рынках», — говорится в сообщении.

В целом в уполномоченные банки поступило 2242 заявки на участие в программе на общую сумму 1,93 млрд грн, из которых 21,2% составляет первичный рынок и 78,8% – вторичный.

В программе задействованы 25 регионов, в том числе г. Киев. Согласно представленным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были: Киевская обл. (31,29%), м. Киев (28,86%), Львовская обл. (6,77%), Харьковская обл. (5,53%) и Волынская обл. (3,76%).

На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» участвуют 22 уполномоченных банка.


Инфографика: Минфин

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По материалам Укринформ
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