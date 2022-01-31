НБУ назвал IBOX Bank одним из наиболее прибыльных банков 2021 года

Согласно данным Национального банка Украины IBOX Bank вошел в топ банков Украины, которые получили в 2021 году самую высокую прибыль. По итогам года транзакционный банк полного цикла IBOX Bank получил 480,2 млн грн чистой прибыли.

За минувший год кредитно-инвестиционный портфель показал прирост в 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Таким образом, финансовые показатели по итогам прошедшего года по сравнению с 2020 годом выросли на 378%.

Напомним, в прошлом году IBOX Bank продолжил расширять сеть отделений, выпустил новые карточные продукты, в том числе совместно с партнером Moneyveo. Совместно с Visa запущены бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay.

В декабре 2021 года IBOX BANK запустил мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и iOS.

Также в прошлом году банк начал прием платежей в пользу лицензиатов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.