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НБУ назвал IBOX Bank одним из наиболее прибыльных банков 2021 года

НБУ назвал IBOX Bank одним из наиболее прибыльных банков 2021 года

Согласно данным Национального банка Украины IBOX Bank вошел в топ банков Украины, которые получили в 2021 году самую высокую прибыль. По итогам года транзакционный банк полного цикла IBOX Bank получил 480,2 млн грн чистой прибыли.

За минувший год кредитно-инвестиционный портфель показал прирост в 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Таким образом, финансовые показатели по итогам прошедшего года по сравнению с 2020 годом выросли на 378%.

Напомним, в прошлом году IBOX Bank продолжил расширять сеть отделений, выпустил новые карточные продукты, в том числе совместно с партнером Moneyveo. Совместно с Visa запущены бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay.

В декабре 2021 года IBOX BANK запустил мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и iOS.

Также в прошлом году банк начал прием платежей в пользу лицензиатов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.

По материалам Айбокс Банк
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