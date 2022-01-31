В 2021 году доля неработающих кредитов в банках сократилась

Объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках на протяжении 2021 года уменьшился на 85,2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доля NPL в кредитном портфеле сократилась за год на 11 п.п. – с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года. Текущий показатель является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.
Качество кредитных портфелей повысилось в банках всех групп. В частности, у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) и у банков с частным капиталом доля NPL уже сократилась ниже уровня 10%, который определен целевым для банковского сектора до конца 2024 года в стратегии Национального банка Украины.
Государственные банки за 2021 год сократили объем неработающих кредитов больше всего – на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети от общего сокращения по банковскому сектору. В результате доля проблемных кредитов в государственных банках за год снизилась с 57,4% до 47,1%. В то же время они до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля.
Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это необходимая предпосылка для повышения их инвестиционной привлекательности и один из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ. Коэффициент покрытия NPL (соотношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял на конец 2021 года 102%.
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