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Galaxy Unpacked 9 февраля: новинки от Samsung (фото, видео, цены)

Galaxy Unpacked 9 февраля: новинки от Samsung (фото, видео, цены)

Компания Samsung Electronics 9 февраля 2022 года провела первый в этом году Galaxy Unpacked.

Ключевым посылом на этом Unpacked была экологичность в технологиях. К примеру, для отдельных элементов на смартфонах создатели даже использовали пластик из переработанных рыбацких сетей, загрязняющих океан.

Редакция Finance.ua посетила онлайн-презентацию и узнала основные подробности новых продуктов.

Galaxy S22 и S22+

Новинки выполнены в фирменном дизайне Essential Design. Galaxy S22 получил 6,1-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Hz. Galaxy S22+ может похвастаться более крупным 6,6-дюймовым дисплеем. Дисплеи также поддерживают функции Vision Booster (подстройка контрастности под условия освещенности и тип контента) и Eye Comfort Shield.

Также среди особенностей новых смартфонов широкоугольные объективы с раздельной способностью 50 Mp и телеобъективами с раздельной способностью 10 Mp с трехкратным оптическим зумом и стабилизацией изображения.

В смартфонах 4 нанометровые процессоры. Батареи: на 3,700 mAh в Galaxy S22, и на 4,500 mAh в Galaxy S22+. Корпус смартфонов защищен от влаги по стандарту IP68.

Рамки и основа корпуса выполнены из прочного сплава Armor Aluminium, а передняя и задняя панели — из стекла Corning Gorilla Glass Victus+. Работают новинки под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой Samsung One UI 4.1.

Цены: Galaxy S22 начнут продавать в Украине по цене от 27 999 грн, а Galaxy S22+ по цене от 32 999 грн. Предварительно, с 25 февраля 2022 года.

Galaxy S22 Ultra

Данная новинка создана на основе Galaxy Note. Экран у модели Dynamic AMOLED 2x с диагональю 6,8 дюймов. Адаптивная частота обновления данных может достигать 120 Hz. Любопытно, что экран Ultra способен снижать частоту обновления до 1 Гц с целью экономии энергии.

В камере Galaxy S22 Ultra используется технология Adaptive Pixel, а также режим Nightography для съемок в темное время суток.

Основной модуль на 108 Mp, ультраширокоугольный модуль на 12 Mp и пару телефотокамер на 10 Mp каждая.

Представлен телефон в 4 цветовых решениях: фантом черном, фантом белом, фантом зеленом, и цвет бургунди.

В смартфоне используется емкая батарея на 5000 mAh.

Также эта модель будет первой со встроенной S Pen. Разработчикам S Pen удалось снизить задержку ввода данных с 9 мс до 2,8 мс.

Цены: в Украине стоимость смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra стартует с отметки 39 999 грн за версию 8 / 128 ГБ, далее следует вариант 12 / 256 ГБ за 41 999 грн и 12 / 512 ГБ за 45 999 грн.

Серия планшетов Galaxy Tab S8

Компания представила серию планшетов Galaxy Tab S8 (Galaxy Tab S8 | S8+ | S8 Ultra) на Android. Планшеты отличаются минималистичным дизайном с тонким металлическим корпусом (от 5,5 до 6,3 мм) и очень узкими рамками экрана.

Если говорить о Galaxy Tab S8 Ultra, то это 14,6 дюймовый экран. Чистота обновления до 120 Hz. В свою очередь Samsung Galaxy Tab S8+ получил 12,4-дюймовый дисплей. Самая компактная модель Samsung Galaxy Tab S8 оснащается 11-дюймовым дисплеем.

Цены: Galaxy Tab S8 Ultra намерены продавать по цене 43 999 грн, Galaxy Tab S8+ по цене 34 999 грн, и Galaxy Tab S8 по цене от 22 999 грн.

Детальнее презентацию вы можете посмотреть в этом видео:

По материалам Finance.UA
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