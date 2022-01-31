Как и кому жилищный кредит может уменьшить налогообложение доходов

Граждане Украины, которые платят НДФЛ и имеют ипотеку, могут уменьшить налоговую нагрузку на свои доходы, пишет НВ Бизнес.

Налоговая скидка за пользование ипотечным жилищным кредитом — это сумма, на которую украинцы могут уменьшить размер уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за уплату ими процентов за пользование ипотекой.

Право на налоговую скидку имеют граждане, которые за счет ипотечного жилищного кредита строят или покупают жилой дом (квартиру, комнату), определенный как основное место жительства (по отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья).

Как рассчитывается налоговая скидка за пользование ипотекой

Если дом (квартира, комната) покупается за счет ипотеки, часть суммы процентов, которая включается в налоговую скидку, равняется произведению суммы процентов, фактически уплаченных плательщиком налога в течение отчетного налогового года в счет его погашения, и коэффициента, учитывающего минимальную площадь жилья для определения налоговой скидки.

Если дом (квартира, комната) построен за счет ипотеки, часть суммы процентов, которая включается в налоговую скидку, начисленная в первый год погашения жилищного кредита, может быть включена в налоговую скидку по результатам отчетного налогового года, в котором построен объект жилищной ипотеки:

переходит в собственность налогоплательщика;

начинает использоваться как основное место жительства;

с последовательным переносом права на включение в налоговую скидку следующих ежегодных фактически уплаченных сумм процентов в течение 10 последовательных календарных лет (один ипотечный кредит).

При этом общий размер части суммы процентов, разрешенных для включения в налоговую скидку, равен произведению суммы процентов, фактически уплаченных в течение соответствующего отчетного налогового года, засчитывается в погашение, и коэффициента, учитывающего минимальную площадь жилья для определения налоговой скидки.

Коэффициент, учитывающий минимальную площадь жилья для определения налоговой скидки на сумму процентов по ипотечному жилищному кредиту, исчисляется по формуле:

К = МП/ФП

где:

К — коэффициент;

МП — минимальная общая площадь жилья, равная 100 м²;

ФП — фактическая общая площадь строящегося жилья (приобретаемого) налогоплательщиком за счет ипотечного кредита.

Если данный коэффициент выше единицы, в налоговую скидку включается сумма фактически уплаченных процентов по ипотечному кредиту без применения коэффициента.

Если ипотечный жилищный кредит имеет срок погашения более 10 календарных лет, право на включение части суммы процентов в налоговую скидку по новому ипотечному жилищному кредиту возникает после полного погашения основной суммы и процентов предыдущей ипотеки.

Условия получения налоговой скидки за ипотеку

Получить налоговую скидку за пользование ипотечным жилищным кредитом могут граждане Украины, которые не зарегистрированы как ФЛП и имеют:

регистрационный номер учетной карточки плательщика налога (те, кто его не имеет из-за своих религиозных убеждений (с отметкой в паспорте) должны официально уведомить об этом соответствующий контролирующий орган);

право на получение налоговой скидки, если за счет ипотеки строится или приобретается жилье (дом, квартира, комната) как основное место жительства (согласно отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья);

размер годовой заработной платы (налогооблагаемого дохода) выше суммы налоговой скидки (учитывается доход за минусом ЕСВ и пенсионных отчислений);

и пенсионных отчислений); объект ипотеки, который не был отчужден в течение отчетного налогового года.

Если ипотека имеет срок погашения более 10 лет

В случае, если ипотечный жилищный кредит имеет срок погашения более 10 календарных лет, право на включение части суммы процентов в налоговую скидку по новому ипотечному жилищному кредиту возникает у плательщика налога после полного погашения основной суммы и процентов предыдущего ипотечного жилищного кредита.