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Минфин выкупил часть еврооблигаций и ВВП-варрантов

Минфин выкупил часть еврооблигаций и ВВП-варрантов

Министерство финансов провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года.

В результате этой операции их объем в обращении сократился до $ 912 млн, говорится в сообщении министерства.

Выкупленные еврооблигации были аннулированы.

Кроме этого, Минфин выкупил часть ВВП-варрантов. «Министерство финансов Украины провело несколько операций обратного выкупа ВВП-варрантов. В результате по состоянию на 4 февраля 2022 года Министерству финансов принадлежит около 20% процентов от общей номинальной суммы ценных бумаг», — говорится в документе.

В нем Минфин подчеркивает, что такие операции по активному управлению гособязательствами в благоприятных рыночных условиях предусмотрены Среднесрочной стратегией управления госдолгом Украины на 2021−2024 годы и направлены на сглаживание профиля обслуживания долга и снижение пиковой нагрузки на госбюджет. Средства на выкуп ВВП-варрантов также предусмотрены в госбюджете.

«Министерство финансов пока не намерено перепродавать ценные бумаги, привязанные к ВВП», — отметили в Минфине.

Напомним, Украина в декабре 2021 года выкупила 5,6% эмиссии ВВП-варрантов после покупки 11% в августе 2020 года.

Минфин в декабре потратил около $ 170 млн на выкуп ВВП-варрантов.

По материалам Финансовый клуб
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