Минфин выкупил часть еврооблигаций и ВВП-варрантов

Министерство финансов провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года.
В результате этой операции их объем в обращении сократился до $ 912 млн, говорится в сообщении министерства.
Выкупленные еврооблигации были аннулированы.
Кроме этого, Минфин выкупил часть ВВП-варрантов. «Министерство финансов Украины провело несколько операций обратного выкупа ВВП-варрантов. В результате по состоянию на 4 февраля 2022 года Министерству финансов принадлежит около 20% процентов от общей номинальной суммы ценных бумаг», — говорится в документе.
В нем Минфин подчеркивает, что такие операции по активному управлению гособязательствами в благоприятных рыночных условиях предусмотрены Среднесрочной стратегией управления госдолгом Украины на 2021−2024 годы и направлены на сглаживание профиля обслуживания долга и снижение пиковой нагрузки на госбюджет. Средства на выкуп ВВП-варрантов также предусмотрены в госбюджете.
«Министерство финансов пока не намерено перепродавать ценные бумаги, привязанные к ВВП», — отметили в Минфине.
Напомним, Украина в декабре 2021 года выкупила 5,6% эмиссии ВВП-варрантов после покупки 11% в августе 2020 года.
Минфин в декабре потратил около $ 170 млн на выкуп ВВП-варрантов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупатьВчера, 05:55 - 12566 3
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 1664 2
Самые перспективные криптовалюты 2022 годаВчера, 13:25 - 1130 2
Когда внедрят растаможку авто в приложении «Дія»Вчера, 12:11 - 632 2
Минфин выкупил часть еврооблигаций и ВВП-варрантовОколо часа назад - 169 1
Лучшая страна для путешествий в 2022 годуВчера, 18:05 - 2713
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 1664 2
Самые перспективные криптовалюты 2022 годаВчера, 13:25 - 1130 2
Цены на новостройки в Украине: где выросли больше (инфографика)Вчера, 16:00 - 1128
Число украинских заробитчан в Польше взлетело на третьВчера, 17:35 - 888
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1945 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1193
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2770
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1380 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1162 1