Рынок недвижимости: итоги января и прогноз на февраль

Рынок недвижимости Украины: итоги января и прогноз на февраль. Чего ожидать, почему, как те или иные факторы могут повлиять на рынок.
Об этом рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.
«В январе на первичном рынке жилья, как и прогнозировалось ранее, наблюдалось относительное затишье. Это проявилось как в ценовой динамике (ценовые колебания в объектах, строительство которых началось не позднее декабря 2021, не превысили 0,5−1%), так и в активности покупателей», — отмечает эксперт.
По данным аналитиков, спрос в январе снизился в среднем на 20%.
На первичный рынок жилья влияло пять основных факторов:
По данным Concept Group, отложенный спрос на конец января составил около 10%. И основным показателем увеличения отложенного спроса во второй половине января, конечно же, стало ожидание инвесторов стабилизации ситуации в стране, а также рост курса доллара. Многие инвесторы «ждут» стабильной гривны, так как у многих сбережения именно в национальной валюте.
Вместе с тем, говорить о том, что на первичным рынке наблюдаются какие-то кризисные явления, несколько преждевременно. Рынок «живой», сделки совершаются, хоть и не в том объеме, который запланировали застройщики.
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