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Рынок недвижимости: итоги января и прогноз на февраль

Рынок недвижимости: итоги января и прогноз на февраль

Рынок недвижимости Украины: итоги января и прогноз на февраль. Чего ожидать, почему, как те или иные факторы могут повлиять на рынок.

Об этом рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

«В январе на первичном рынке жилья, как и прогнозировалось ранее, наблюдалось относительное затишье. Это проявилось как в ценовой динамике (ценовые колебания в объектах, строительство которых началось не позднее декабря 2021, не превысили 0,5−1%), так и в активности покупателей», — отмечает эксперт.

По данным аналитиков, спрос в январе снизился в среднем на 20%.

На первичный рынок жилья влияло пять основных факторов:

  • затяжные праздники и связанный с этим отпускной период части потенциальных инвесторов — в январе традиционно спрос на первичном рынке жилья снижается в среднем на 10−15%;
  • возможная внешняя агрессия против Украины;
  • экономические последствия возможной агрессии (прежде всего это касается роста курса доллара);
  • новая волна пандемии и резкий рост заболеваемости;
  • последствия ощутимого роста цен в 2021 году и постепенное сокращение платежеспособного спроса.

По данным Concept Group, отложенный спрос на конец января составил около 10%. И основным показателем увеличения отложенного спроса во второй половине января, конечно же, стало ожидание инвесторов стабилизации ситуации в стране, а также рост курса доллара. Многие инвесторы «ждут» стабильной гривны, так как у многих сбережения именно в национальной валюте.

Вместе с тем, говорить о том, что на первичным рынке наблюдаются какие-то кризисные явления, несколько преждевременно. Рынок «живой», сделки совершаются, хоть и не в том объеме, который запланировали застройщики.

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По материалам Комментарии
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