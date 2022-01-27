Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверх

Первый день февраля прошел на валютном рынке очень драматично. Фактор начала нового отчетного периода сработал только частично и уже к 11 часам страсти на межбанке бушевали вовсю.

Стартовав с 28,27/28,59 гривен, что было сразу же на 10 копеек ниже закрытия понедельника — уже к 11 часам доллар вырос до 28,30/28,32 гривен, а к обеду и вовсе подорожал сразу до 28,42/28,44. И это несмотря на тот факт, что изначально предложение значительно превышало спрос и участники рынка были настроены на дальнейшее укрепление гривны.

Виной всему — ранняя интервенция Нацбанка. Еще до 10 утра он вышел на торги и достаточно быстро купил $ 30 млн по цене не выше 28,29 гривен, а затем ушел. Это, с одной стороны — изъяло избыток предложения на межбанке, с другой — спровоцировало других покупателей валюты, которые опасались нехватки «дешевого» предложения доллара и вышли на межбанк с с основными суммами покупок.

Результат — по факту, НБУ развернул тренд по курсу и начал нарастать ажиотаж среди покупателей. Тем более, что до обеда на торги еще и вышли нерезиденты с покупкой доллара. И это позволило спекулянтам начать игру «на повышение». Отдельные сделки перед обедом им на радость даже проходили в пределах уровня продажи по 28,47−28,48 гривен.

Только после обеда покупатели несколько подостыли в части задирания котировок и курс начал несколько снижаться. К 14 часам — до 28,43/28,45 гривен и к 15:00 до 28,39/28,41 гривен, а часть сделок пошла и ниже — в пределах коридора 28,35−28,37.

Но под конец дня, на условиях поставки доллара ТОМ и на мелких суммах спекулянты еще раз предприняли успешную попытку загнать курс вверх — и в итоге, завершились торги котировками 28,41/28,43 гривны за доллар.

Нацбанк явно «перестарался» с покупкой доллара утром, чем не только развернул курс доллара в сторону роста, но и спровоцировал дополнительную нервозность на межбанке.

Главные события 1 февраля на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,27/28,29 гривен, что было изначально на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия — к концу дня вырос на 14 копеек — до 28,41/28,43 гривен.

2) Нацбанк выходил утром на торги и купил $ 30 млн через запрос лучшего курса по 28,29 гривен и ниже, чем в дальнейшем спровоцировал разворот курсового тренда в сторону роста котировок до 28,41/28,43 45 гривен к концу сессии.

3) Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 28,2971 гривен, а официальный курс на 2 февраля 2022 года установлен на уровне 28,318 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 28,41 / 28,43

евро — 31,99 / 32,02

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1247 / 1,1248

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке